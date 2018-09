"Fără penali în funcții publice". USR vă invită să semnați inițiativa

USR Constanța a transmis că inițiativa „Fără penali în funcții publice” a depășit numărul de semnături cerute de lege.„Am adunat peste 500.000 de semnături și cel puțin 20.000 în 21 de județe. Campania continuă până spre finalul lunii august, astfel încât să ne asigurăm că primăriile nu vor putea bloca inițiativa prin anularea unor liste, sub diverse pretexte (nume incomplet, adresă incompletă etc). Hai să strângem un milion de semnături”, este mesajul celor de la USR Constanța.În plus, ei au anunțat că, astăzi, 17 august, USR va strânge semnături în Cernavodă alături de deputatul constănțean Stelian Ion, de la USR.„Vineri, 17 august, strângem semnături în Cernavodă alături de deputatul USR Stelian Ion. Vă așteptăm pe aleea pietonală între 17.00 – 21.00”, au transmis cei de la Organizația Județeană a USR Constanța.Reprezentanții USR Constanța au început, încă de la sfârșitul lunii martie, strângerea de semnături privind inițiativa „Fără penali în funcții publice”. Această inițiativă are ca scop modificarea Constituției pentru a interzice persoanelor condamnate penal definitiv să candideze pentru funcții publice alese.La începutul acestei campanii, președintele Organizației Municipale a USR Constanța, Remus Negoi, a spus că, după șase luni, listele vor fi depuse la primăriile localităților pentru verificare și avizare. Apoi, după ce va ajunge în Parlamentul României și va fi votat de ambele Camere, acest proiect de lege va fi supus unui referendum organizat de Guvernul României.Și deputatul constănțean Stelian Ion, de la USR, se arată încrezător în reușita acestui proiect.„Sper ca cetățenii să își dea girul pe liste și vor spune în acest fel, că e clar că nu își doresc să aibă în conducerea țării persoane care au condamnări penale. Trebuie să se separe apele în sensul dacă vrem să adoptăm un model european în care integritatea sau meritocrația să stea la baza societății. Sau ne dorim ca șmecheria și hoția să domine în continuare această societate”, a spus deputatul USR de Constanța, Stelian Ion.El a explicat, pe scurt, și ce modificări ar trebui făcute pentru ca niciun penal să nu mai ajungă în funcții publice.„Propunerea noastră este aceea de a tăia răul de la rădăcină, prin modificarea Constituției, astfel: niciun condamnat penal definitiv (se respectă pe deplin prezumția de nevinovăție, consacrată de Constituție) la o pedeapsă privativă de liberate (indiferent că este cu executare sau cu suspendare; o amendă penală relevă o faptă de o gravitate mai scăzută și trebuie făcută o diferențiere între faptele grave și cele mai puțin grave) pentru o infracțiune comisă cu intenție (culpa fiind irelevantă sub aspect moral) să nu mai poată fi aleasă în funcția de președinte al României, deputat, senator, consilier local/județean sau primar (cele mai importante funcții alese) până la reabilitarea sa, intervenirea amnistiei sau a dezincriminării (orice om poate greși, iar după o perioadă de timp se poate îndrepta. Societatea trebuie să dea posibilitatea oamenilor să se îndrepte, oricine merită o a doua șansă. Cu timpul incidenta, relevanța, efectul negativ al unor fapte se pot schimba raportat la modul în care evoluează societatea, astfel încât să fie oportună o amnistie sau o dezincriminare a unei fapte. Amnistia sau dezincriminarea nu sunt rele în sine, orice stat civilizat le utilizează, de regulă la intervale mari de timp, când în societate se produc schimbări importante. Este greșit doar să abuzezi de aceste instrumente și să nu le folosești în interesul general al societății, ci al unor băieți deștepți”, a mai explicat deputatul Stelian Ion.