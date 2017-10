Fără buget, Mangalia va intra într-un blocaj total

Nici până în prezent, primarul orașului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, nu și-a exprimat intenția de a soluționa problema bugetului local. Mangalia supraviețuiește, în continuare, cu doze din vechiul buget. Termenul limită pentru aprobarea bugetului pentru anul 2009 expiră la 13 aprilie. Președintele PNL Mangalia, Viorel Oleniuc, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu a mai avut loc nicio discuție cu primarul pe acest subiect. „Noi suntem deschiși și am anunțat de nenumărate ori că acceptăm oricând să fim convocați într-o ședință ordinară să aprobăm bugetul. Dar nu am primit nici un semn. Primarul a încercat să găsească motivele de dizolvare fără să socotească faptul că prin această acțiune blochează și aprobarea bugetului pe 2009”, a explicat consilierul liberal. Oleniuc a mai precizat că justiția se va pronunța în acest caz. „Dacă nu se dizolvă, vom vedea ce va spune Tusac, vom vedea cum va rezolva niște probleme din trecut, când a încheiat niște contracte fără consultarea Consiliului Local”, a explicat el. Pe de altă parte, în opinia lui Oleniuc, dacă se dizolvă consiliul, va fi mult mai bine. „Viitorul Consiliu Local va ieși de sub acest stigmat de consiliu format din aleși care au interese personale și îl împiedică să își desfășoare activitatea”, a completat liderul liberal. Oleniuc nu a exclus posibilitatea organizării, în paralel cu alegerile pentru noul consiliu, și a unui referendum pentru a vedea în ce măsură mangalioții îl mai doresc pe Tusac în fruntea orașului. Prezent la conferința de presă, liberalul Lucian Vișa a adus și el un punct de vedere interesant asupra subiectului. „Primarul va fi pus într-o situație proastă dacă îi cheamă pe consilieri la ședință. Înseamnă că recunoaște existența Consiliului, deci recunoaște că a obstrucționat această instituție. Atunci plângerile penale își vor face efectul”, a punctat el. Tot Vișa a mai arătat că, după 13 aprilie, primăria mai poate funcționa doar cu aprobări din partea Ministerului Finanțelor. „El va trebui să motiveze de ce nu are buget, de ce nu funcționează Consiliul Local și să ceară derogări de la minister pentru tot ceea ce vrea să cheltuiască”, a mai spus el. Consilierul local PD-L, Paul Foleanu, a declarat că el și colegii săi, inclusiv cei de la PNL, au solicitat în nenumărate rânduri primarului Claudiu Tusac să le prezinte bugetul local pe 2009, pentru a-l discuta în comisiile de specialitate și pentru a fi votat. Însă fără niciun răspuns, susține democrat-liberalul. „I-am atras atenția primarului că termenul limită până la care trebuie adoptat bugetul local este 13 aprilie. Doar până la această dată orașul poate funcționa pe bugetul de anul trecut, după care se va intra într-un blocaj total”, ne-a declarat Paul Foleanu. Mai exact, explică el, trezoreria nu va mai accepta la plată niciun fel de cheltuială, asta însemnând ca primăria să nu mai poată plăti salarii sau să achite salubrizarea. De asemenea, nu vor mai putea fi continuate investițiile în oraș și nici contractate lucrări noi, mai ales că sezonul estival bate la ușă. „Noi, consilierii locali, nu ne dorim acest blocaj, care ar paraliza practic activitatea în întreg orașul. I-am transmis primarului Tusac că vrem să discutăm, să aprobăm bugetul și să ne facem fiecare treaba. Nu ne folosește la nimic să aruncăm Mangalia într-un blocaj. Nu ne dorim decât ca primarul să vină, să ne prezinte bugetul, să îl discutăm și să îl votăm. Suntem deschiși la dialog, însă nu primim niciun răspuns”, a mai declarat Paul Foleanu. Primarul Mihai Claudiu Tusac a respins încercările noastre de a discuta pe această temă. Inițial, el a invocat faptul că este prins în „discuții” și nu poate vorbi, pentru ca mai apoi să nu mai răspundă deloc apelurilor ziarului „Cuget Liber”.