„Faptul că oameni importanţi ai PDL văd o soluţie în PNL este îngrijorător“

cine este mai autentic ?

Disputa te duce cu gandul la Caragiale care a spus : " Am vazut grupulete intitulandu-se adevarata partida liberala.Pe cine sa creada lumea ? Aceasta reclama aminteste pe aceea a băcanilor care lipesc pe perete afise cu inscriptia " aici se gaseste adevaratul cascaval de Penteleu ".Politicianistii romani au reusit sa ne convinga de faptul ca timp de 23 de ani, partidele au practicat coruptia , au fost instrumente de jefuire a statului,de imbogatire pentru unii putini la numar si de saracire a celor multi.De aceasta stare de lucruri suntem toti vinovati,toti suntem responsabili.N-am facut nimic pentru a impiedeca aceasta politica desfranata si antinationala,dimpotriva,noi am creat,sustinut si dezvoltat cu votul nostru toata aceasta putere oligarhica.Exista in partide si oameni de buna credinta.Dar ei nu slujesc decat ca paravan.In dosul lor opereaza furtul si intriga.Si astazi,ca intotdeauna " Se duc lupte crancene (citez din Arghezi) intre partide cu scopul de a alege la conducerea lor si a statului pe cei mai prosti din sanul lor pentru a le incredinta misiunea de oameni "de paie:.Cand se gaseste prostul ideal si mult visat,este apalaudat si dus pe umeri in locurile cele mai inalte".Partidele politice romanesti sunt adevarate sorcove doctrinare,melanjuri gretoase de fragmente de principii,de idei luate de-a gata.Circarii politici au ajuns sa ne hotarasca soarta.