Fântânile arteziene ale Constanţei - investiţii de milioane de euro puse pe uscat. Primăria a scăpat de ele

Fagadau,scolerul lui Mazare

Fagadau face ce a invatat de la Mazare,invatatorul lui.Sa vedem o mica recapitulatie fara a avea pretentia ca le-am amintit pe toate:1)-Cazinoul Constanta-mare afacere cu "Queen" din Israel. Apoi dus intors la Ministerul Dezvoltarii,ping pong la vale si la deal.2)-Podul de la IPMC nu este al Primariei,sa-l repare Guvernul.Ba nu, sa-l repare Primaria.3)-Teatrul de Vara Mamaia,dus-intors si iar dus si intors de la Primarie la CJC.4)-CET Constanta sa treaca la Primarie.Ba nu-l mai vreau la Primarie ca CET-ul are datorii.5)-Port Constanta sa treaca la Primarie,dar sa aduca si lovele ca Mazare are grija de ele.Acum a venit randul fantanilor arteziene sa plece la RAJA ca fantanile nu aduc lovele.Va veni vremea cand scaunul de primar,biroul,tabloul cu moaca lui Fagadau din perete pisica de primar si papagalul din biroul lui se vor transfera la Guvern,ca Primaria nu are bani sa stearga praful si sa le cumpere graunte.Un lucru este sigur:averile, vilele,afacerile gainarilor din administratie au ramas la posesori.Astea nu se transfera.