Familiile care au aniversat nunta de aur, sărbătorite de Primăria Cumpăna

Reprezentanții administrației publice locale din Cumpăna au sărbătorit, recent, „Ziua Internațională a Familiei”.Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură din localitate, unde au fost ce-lebrate familiile căsătorite în comuna Cumpăna, care, în acest an, aniversează „Nunta de aur”, respectiv 50 de ani de căsătorie.De asemenea, au fost invitate și viitoarele cupluri, care în acest an își vor uni destinele prin încheierea căsătoriei, dar și cele mai reprezentative familii ale comunei.„Prin exemplul dumneavoastră de viață, prin munca și sacrificiul dumneavoastră, sunteți precum miezul, maiaua care dospește pâinea pufoasă și bună. Așa sunteți dumneavoastră, familiile de cinste și omenie ale comunei noastre, care ne-ați învățat că viața pe care o trăim o singură dată nu trebuie trăită oricum. Datorită dumneavoastră, Cumpăna, cu întâmplări bune sau mai puțin bune, este o familie tradițională care își așteaptă cu brațele deschise generațiile viitoare”, a transmis celor prezenți primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.În altă ordine de idei, familiile sărbătorite au primit în dar piesa de teatru „Desculț în parc”, scrisă de Neil Simon, în regia talentatului Liviu Manolache, alături de actorii Florina Stănculeț, Nina Udrescu, Tani Ștefu, Liviu Manolache, Gelu Ciobanu. Scenografia a fost realizată de Eugenia Jianu. În plus, sărbătoriții au mai primit diplome, flori și daruri simbolice.