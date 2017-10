Familia Băsescu, în doliu: mama preşedintelui s-a stins din viaţă

Familia Băsescu, în doliu: mama președintelui s-a stins din viață

Mama șefului statului s-a stins din viață ieri după-amiază, în jurul orei 14, în apartamentul său de pe strada Arcului, din Constanța Elena Băsescu avea 81 de ani și suferea de o boală foarte gravă. Acum un an, tot în luna octombrie, mama pre-ședintelui Traian Băsescu a suferit o intervenție chirurgicală la sân, la Institutul Oncologic „Prof. dr. Alexandru Trestioreanu”. Atunci, șeful statului nu a dorit să dea detalii despre starea de sănătate a mamei sale, precizând că are grijă de aceasta. Mai multe rude și apropiați au ajuns, ieri după-amiază, la locuința sa, unde un agent SPP avea grijă să fie păstrată intimitatea familiei Băsescu. Pe măsură ce vestea tristă se răspândea, numeroși vecini au început să se adune în fața blocului din dorința de a-i fi aproape și a-i aduce un ultim omagiu. Fratele președintelui Traian Băsescu, Mircea, a declarat că nu se afla acolo în momentul morții mamei sale. A fost anunțat telefonic și a ajuns imediat pe strada Arcului. Șeful statului se afla la o reuniune oficială la Bruxelles când i s-a adus la cunoștință faptul că mama sa a încetat din viață. El era așteptat să ajungă la Constanța, ieri seară, în jurul orei 23.30. „Un exemplu de femeie” Una dintre vecinele Elenei Băsescu a fost șocată de anunțul aflat de la televizor. „Nu mai sunt eu. Nici nu îmi vine să cred. Un exemplu de femeie. Nu pentru că era mama președintelui, dar merita să fie dat exemplu pentru toate mămicile”, a spus ea. Gina Cenușă, de 51 de ani, ne-a povestit că o cunoștea pe Elena Băsescu de 36-37 de ani. „Era o femeie foarte bună, înțeleaptă. Vorbea cu toată lumea. Mă întâlneam pe stradă cu ea. Mă lua de mână. Chiar am vorbit cu dumneaei acum două săptămâni. Era bine, dar îi tremurau mânuțele, așa, cu boala pe care a avut-o dânsa”, a mărturisit ea. O altă vecină, Georgeta Ilie, de 57 de ani, ne-a spus că Elena Băsescu „era o femeie populară, fără nasul pe sus, fără ifose, fără fițe”. „Îmi pare rău. Și mama mea a murit tot de aceeași boală. Am auzit la televizor că este vorba despre Alzheimer”, a remarcat d-na Ilie cu amărăciune. De câțiva ani buni, o măicuță avea grijă de mama președintelui, o înso-țea la cumpărături, iar vara o scotea la plimbare aproape în fiecare seară. „În permanență, o măicuță tânără o ducea la piață. O cunosc de ani de zile. În special seara ieșea la o plimbare în jurul blocului, în jurul pieții, cu acea măicuță care avea grijă de ea de ani de zile. Acum o săptămână am văzut-o eu ultima dată. Arăta bine. Părea încă în putere. Nu dădea semne că era foarte bolnavă. Și eu am rămas surprins când am auzit. Am văzut la știri și am coborât acum”, a susținut un alt vecin, Dumitru Mihăluță. „Era o femeie foarte calmă, liniștită, populară. Cel mai bine zis, populară. Și nu dădea impresia că este mama președintelui. Era foarte cumsecade”, a adăugat el. O altă vecină a remarcat că Elena Băsescu „era o bătrânică plăcută, zâmbea tot timpul și vorbea cu toată lumea”. Și Cornelia Munteanu, care a precizat că locuiește de 40 de ani în același bloc cu familia Băsescu, a admis că era o femeie „zâmbăreață”. „L-am cunoscut și pe tatăl președintelui. Și erau niște oameni liniștiți”, a completat Cornelia Munteanu. „Până nu vine Traian Băsescu, nu scot sicriul“ Adunați în grupulețe lângă scară și în stradă, oamenii așteptau să o vadă pentru ultima dată, formulând tot soiul de ipoteze. „Mircea Băsescu l-a sunat imediat pe președinte și vine acum de la Bruxelles”, a spus un bărbat. „Oricum, până nu se întoarce Traian Băsescu de la Bruxelles, nu scot sicriul”, l-a completat un altul. Alte vecine susțineau că familia a păstrat discreția și nu a dorit să facă public numele casei mortuare unde va fi depus trupul neînsuflețit al femeii. Totuși, o mașină a firmei de pompe funebre „Casa Albastră“ a ajuns pe strada Arcului pentru a ridica sicriul mamei președintelui. Ieri seară, la plecarea din locuința mamei sale, Mircea Băsescu a spus că Elena Băsescu va fi înmormântată la Constanța, dar deocamdată nu s-a stabilit data pentru funeralii. PDL și-a exprimat durerea și sprijinul față de familia Băsescu Partidul Democrat Liberal și-a exprimat durerea și sprijinul față de familia președintelui Traian Băsescu. „Partidul Democrat Liberal își exprimă durerea, dar și sprijinul față de familia președintelui Românei, Traian Băsescu, care trece acum prin momente tragice odată cu înce-tarea din viață a doamnei Elena Băsescu. Membrii Partidului Democrat Liberal sunt alături de președintele Traian Băsescu și de familia îndoliată a acestuia, pe care îi asigură de tot suportul moral de care aceștia au nevoie”, se arată într-un comunicat PDL. Opoziția este alături de șeful statului Președintele PSD, Victor Ponta, i-a transmis, ieri, prin intermediul jurnaliștilor, condoleanțe președintelui Traian Băsescu. „Cred că este normal din partea mea și a noastră ca politicieni, cel puțin în aceste mo-mente, să încercăm să lăsăm deoparte ce ne desparte și să prezint condoleanțe”, a spus el. Și liderul PNL, Crin Antonescu, i-a transmis un mesaj de condoleanțe lui Traian Băsescu. „Domnule președinte, vă adresez sincere condoleanțe pentru greaua pierdere suferită. Vă asigur că, în pofida gravelor divergențe care ne despart în plan politic, sunt alături de dumnea-voastră și de familia dumneavoastră, fiindcă înțeleg foarte bine durerea pricinuită de pierderea celor dragi”, i-a transmis președintele PNL șefului statului.