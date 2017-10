Fabrică pentru producerea energiei termice şi electrice, la Medgidia

7

marean ispirescu

Despre care proiecte vorbesti,Iordache ca tu in afara de improprietarirea colaboratorilor si sustinatorilor tai si instaurarea RAJA nu ai facut nimic.Daca este sa ne uitam la ce a facut Iordache in mandatul sau vedem ca tot ce a promis in campania trecuta au fost vorbe goale. Daca s-ar intoarce Ispirescu ar fi invidios pe Marean ca are atata imaginatie si ticluieste povestile mai bine decat el. Tot ce a continuat Iordache au fost proiectele lui Moinescu dar de acum incolo nu mai are ce continua ca nu are nici un proiect. Si pentru a va convinge va rog sa cititi Gramusteanu http://gramusteanul.blogspot.com/2012/03/pseudo-idiotul.html#comment-form. Asa ca Iordache lasa-te de povesti si fa si tu ceva bun pentru orasul asta: PLEACA SI NU TE MAI INTOARCE !