Extinderea sezonului estival şi problemele de mediu, două teme în oferta electorală a PNL Constanţa

"Verzisorul" de Bucuresti

Mi-au bagat lantena in ochi.Atunci cand nu te pricepi la nimic,atunci cand nu ai nicio calificare,zici ca esti ecologist sau politician.Constanta este plina de ecologisti.Ecologistul Gheorghe Dontu ar fi facut treaba buna daca intr-o buna zi nu i s-ar fi intamplat o mare nenorocire.Dontu a intrat in Pesede,asa cum Titanicul a intrat in aisbergul cu pricina.Dontu a capatat o gaura in cap apoi s-a scufundat in pesede.S-a dus la fund,ghinionul lui si norocul ecologistilor constanteni.In locul lui Dontu a venit Remus Cernea mare ecologist si el "verzisor" de Bucuresti sprijinit de PSD.Numai ca Remus Cernea,in loc sa se ocupe de ecologie,asa cum a promis,barbatul asta,ca doar e barbat,cred, s-a luat la harța cu Tatal Nostru.A crezut ca mai usor il tragi de barba pe Tatal Nostru decat sa te ocupi de ecologie in Constanta.Dar,speranta moare ultima.A rasarit o noua stea pe cerul Constantei.Este Lucia Varga,"verzisor" de PNL.Lucia Varga ne spune ca orasul nostru are probleme cu "verzisorii" de mediu.In plus Lucia Varga vrea sa redimensioneze Lunca Dunarii ca asa suna bine la urechile noastre.George Niculescu,nu are puscarie.Asta e un merit in PNL.George este un fel de Arhimede care a spus :dati-mi un mandat in Camera Deputatilor si voi rasturna vacanta copiilor si turismul romanesc cu susul in jos.Praf va fac.Al doilea proiect se refera la energiile regenerabile si productia casnica de electricitate ca programul de reabilitare termica a locuintelor s-a dus dracului.Si la urma urmei la ce ne trebuie economie de energie daca buleftrica vine gratis de la Soare ?