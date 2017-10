„Expresia sistemului ticăloşit în România este ce vedeţi la Realitatea şi la Antene“

Traian Băsescu:

„Expresia sistemului ticăloșit în România este ce vedeți la Realitatea și la Antene“

Ştire online publicată Marţi, 17 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru prima dată de la declanșarea scandalului „stenogramelor ticăloșite”, apărute în cotidianul „Curentul”, președintele Băsescu a spus, deschis, ce crede despre comportamentul lui Sorin Roșca Stănescu și al lui Bogdan Chireac în cazul ANI. Radu Moraru: Eu am fost acuzat că în emisiunea „Nașul” am pus tunurile pe presă. Este o stenogramă celebră, pe care și Bush a citit-o acum și mâine i-o trimit lui Sarkozy. La un moment dat se vorbește despre un șantaj acolo și este vorba aici despre personajul Sorin Roșca Stănescu. Tot cam așa a dialogat cu dumneavoastră atunci când ați spus, acum mulți ani, că prin telefon a încercat să vă șantajeze? Tot în stilul ăsta a decurs conversația? Traian Băsescu: Nu așa, mult mai brutal. Atunci am înțeles că este un mafiot 100% și am citit și eu, am văzut în „Curentul” stenograma. Este exact tipul de dialog din filmul „Nașul”. Nu întâmplător este poreclit „Nașul” și probabil mulți oameni... Radu Moraru: Nu mai, de ieri i-am luat porecla, nu mai, gata. Asta, gata. „Nașul” este numai aici. Traian Băsescu: Nu este ca între voi? Radu Moraru: Nu. De ieri, gata, i-am luat porecla. Nu, dar să vă spun o chestiune interesantă. Știți că presa trebuia să relateze că stenogramele respective din „Curentul” noi le-am dat pe B1TV. Audiență enormă că la toți ceilalți era liniște, nu dădea nimeni, pâs. O zi întreagă nu a dat nimeni nimic. Doar B1TV, parcă era „Europa Liberă” de pe vremuri. La relatare trebuia să spună: aseară la emisiunea „Nașul” s-a vorbit... Nu puteau să zică de „Nașul” că se încurca lumea, zice de Sorin Roșca Stănescu. Este prima oară când toate relatările vorbesc de SRS, Sorin Roșca Stănescu... Traian Băsescu: Și emisiunea „Nașul”. Radu Moraru: Deci de ieri Sorin Roșca Stănescu „auf wiedersehen”, s-a terminat, noi suntem „Nașul”. Bun, revenim la stilul ăsta de presă. S-a spus că dumneavoastră ați contribuit enorm la destructurarea presei, la cum să spun!?!... Chiar într-o emisiune TV ați spus că Bogdan Chirieac face parte din presa ticăloșită, ați spus-o acum câteva luni. Traian Băsescu: Da, și nu v-a probat această stenogramă? Eu am observat că încerca să îl apere Macovei, dacă am înțeles bine stenograma. Domnule, ăsta a avut comportamentul unui pește. Al unui pește care îi duce domnului Roșca Stănescu victima pentru șantajat. Ăsta este Chirieac. Deci ... Radu Moraru: Mi-a plăcut titlul. Pot să vi-l spun din „Gândul”, de la Cristian Tudor Popescu? Titlul era așa, zice... Spunea așa... Cum spunea? Nu, nu, cum îl cheamă pe el? „Bogdan Chirieac a condus-o pe nevinovata ANI la lupul SRS”. Traian Băsescu: Să știți că nu este singular acest mod de a face presă. Ce ați văzut... Radu Moraru: Dar este presă sau este o organizație de...? Traian Băsescu: Este o orga-nizație. Nu ați văzut că și Roșca Stănescu nu spune „eu”, ci „noi, noi”... Radu Moraru: Ce ligă o fi asta? Că am văzut că este altă ligă, se cheamă într-un fel? Traian Băsescu: Este liga din sistemul ticăloșit, domnule Moraru, de care vorbeam în anul 2004 și acum aveți șansa uriașă, toți, români și ziariști, să o vedeți la suprafață. Uitați-o cât este de disperată, a ajuns să utilizeze mijloacele mass-media pe care le au la dispoziție pentru intoxicări. Acest domn pur și simplu este o părticică, o picăturică din gurile de foc de atac pe tot ce înseam-nă ce nu le convine lor. Lor! Lor înseamnă mai mulți, între care eu v-o spun și poate o să spuneți: „Domnule președinte Traian Băsescu, ești în campanie, vezi-ți de candidatură, de ce ataci pe unul sau pe altul?”. Pentru că cinci ani nu am putut să vorbesc, condiția de președinte în funcție nu-mi permitea, dar cea de candidat îmi permite. Vreau să știți că expresia sistemului ticăloșit în România este ce vedeți la Realitatea și la Antene, tot acolo vedeți oamenii care nici pe departe nu gândesc cum spun, dar, pentru bani, direcția lor de atac este cine este inamicul public nr. 1 a ceea ce înseamnă, așa cum spunea Stănescu „noi”, președintele. Păi ne-a oprit să privatizăm Poșta, ne-a oprit să privatizăm sarea, Transelectrica... Radu Moraru: Bine, ei mai spun ceva: că ați luat dumneavoastră tot. De-aia i-ați oprit ca să luați dumneavoastră tot. Traian Băsescu: Da. Să le duc acasă. Deci, acești „noi” înseamnă instrumente de gen Chirieac, Roșca Stănescu. Să îi fac mari și pe alții pomenindu-le numele? Radu Moraru: Nu. Traian Băsescu: Nu ar merita. Radu Moraru: Mă zgârie fantastic de tare unele nume... Traian Băsescu: Să știți că sunt unii care se pretind onorabili, știți? Dar s-au compromis din lăcomie, din lăcomie. Vorbesc de ziariști. În spatele lor sunt cei cu bani și proprietari de trusturi de presă. Fie că vorbim de Vântu, fie că vorbim de Voiculescu. (Interviu realizat în cadrul emisiunii „Nașul“)