Expoziţie de artă inedită la Goblin

Expoziție de artă inedită la Goblin

Constănțenii pasionați de artă pot vizita pe parcursul a patru zile o expoziție de artă inedită desfășurată sub egida CANVAS BLAST, eveniment ce are loc la Goblin Constanța.Printre participanții care iși vor expune operele de artă, multe dintre ele la vânzare pentru public, îi enumerăm pe : Otto Constantin, Boeme, Lorena Maria, Vio Prico, Spleeff, Street-Ink Tattoo & BodyPiercing Romania, Madalina Fiive, Catalin Cam Bengos și Irlo works.„Îi invităm pe toți tinerii și nu numai din Constanța să susțină arta autohtonă. Ne-am gândit să organizăm acest eveniment pentru a atrage atenția că sunt foarte mulți tineri talentați dar și pentru a demonstra că ei pot avea și pasiuni pozitive. Intrarea este liberă pe tot parcursul celor patru zile, iar programul este între orele 12.00 - 22.00”, a declarat Evelina Mihăilescu, organizatorul evenimentului.În plus, sărbătorind acest eveniment, și prima săptămână după Paști, pe tot parcursul acestor zile, toate longdrink-urile și shot-urile oferite de cei de la Goblin se reduc la jumătate de preț.