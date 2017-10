Experţii FMI, la Guvern pentru a discuta cu Victor Ponta

Experții FMI, la Guvern pentru a discuta cu Victor Ponta

Experții Fondului Monetar Internațional (FMI) și cei ai Comisiei Europene (CE) au venit, în această dimineață, la Guvern, pentru o discuție cu premierul Victor Ponta. Tot astăzi a venit la Guvern și Însărcinatul cu afaceri al SUA la București.Potrivit Mediafax, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană au cerut Guvernului să reducă deficitul bugetar pentru anul viitor la 0,9% din PIB, solicitare pe care partea română a considerat-o inacceptabilă, luând astfel în calcul întreruperea discuțiilor dacă nu este agreat un deficit de 1,4%.Solicitarea unui deficit bugetar de sub 1% a fost avansată joi seara, cu argumentul că nu mai trebuie să existe o diferență între deficitul pe ESA (unde deficitul nu este calculat pe baza plăților efective realizate într-un an, ci pe baza angajamentelor de plată și a termenelor legale pentru achitarea obligațiilor) și cel pe cash (care cuprinde cheltuielile efectuate), așa cum s-a întâmplat în anii anteriori.Diferența de viziune dintre FMI și CE, pe de-o parte, și Guvernul român a fost confirmată de către ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov, în intervenții televizate, care a precizat că această solicitare nu va fi acceptată sub nicio formă și că singurul său mandat este ca deficitul bugetar pentru anul viitor să fie fixat la 1,4%, cu o posibilă majorare pentru co-finanțări la proiectele europene de investiții.Luni, surse din Guvern au transmis că FMI și CE ar fi renunțat la cererea de reducere a deficitului la 0,9% și că negocierile s-ar purta la acest moment pentru un deficit chiar mai mare de 1,4%.