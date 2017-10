Expert Forum: Alegerile parlamentare, pe drumul cel bun. E nevoie de un Cod electoral unitar

1

Modificarea Legii Electorale!

Din experienta alegerilor anterioare si a rezultatelor din 11 decembrie 2016, se impune modificarea Legii Electorale cu urmatoarele amendamente: 1. Listele electorale permanente sa nu mai cuprinda analfabeti, orbi, si persoane care nu sunt in stare sa se intretina singuri(pomanagii), 2. Obligativitatea prezentei la vot a celor cu drept de vot inscrisi in listele permanente electorale. In felul acesta, nu ar mai fi posibil ca un numar minoritar, care este masa de manevra a politicienilor, sa poata hotara soarta romanilor. Ar dispare si disputele televizate dintre politicieni pe procentele obtinute in alegeri si s-ar vedea adevarata optiune a romanilor in asigurarea directiei de urmat in viitor. cu sistemul acesta 'ilescian' in Romania s-a distrus sistemul de invatamant, sanatatea, economia, ...tot ce s-a putut ca sa ne faca sclavii sistemului mafiot care este la putere de 27 de ani.