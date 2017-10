„Există viaţă şi după Tusac“

„Există viață și după Tusac“

Prefectul Claudiu Palaz a vorbit, ieri, despre situația de la Mangalia, menționând că a dat ordin să fie efectuate controale pe întreg parcursul săptămânii în curs.Palaz a explicat faptul că, ceea ce se întâmplă actualmente la Mangalia, privind replasarea lui Ion Mincă în scaunul de vice, este „un exemplu de impunere a autorității Statului”.„Nu puteam să mai suportăm bambiliciul pe care îl făcea trompeta lui Nicușor Constantinescu, Mihai Claudiu Tusac. Ce înțeleg prin bambilici: viceprimarul Sorin Andrei fusese pus pe funcție în urma unei ședințe de consiliu local la care nu fuseseră convocați toți consilierii, iar eu am atacat-o în contencios. Au ignorat Ordinul dat de mine prin care Ion Mincă a primit atribuțiile de viceprimar, un ordin perfect valabil. Tusac nu mai este primar, a pierdut toate procesele. A băgat vreo cinci procese pe rol sperând că-i pică șase-șase la zar. Tot venea la primărie, dacă nu venea el, venea secretarul său și făcea legea prin primărie. Nu înțeleg de ce vine. Momentan e cetățean, să stea acasă! Dacă va câștiga procesul, n-are decât să vină”, spune Palaz.De asemenea, a continuat să explice prefectul, „viceprimar cu atribuții de primar interimar rămâne Ion Mincă”.„Am încrederea că domnul Mincă va soluționa problema căldurii. Am înțeles că sunt negocieri avansate și că foarte curând se va debloca situația. Nu vreau să mă bag în problemele administrative. Oricum avem oameni acolo, se fac controale și astăzi și se vor face toată săptămâna. I-am cerut și lui Learciu (Daniel Learciu-n.r.) la CJAS să verifice dacă într-adevăr angajații care sunt în concediu medical sunt bolnavi, iar dacă se va dovedi că nu sunt, vor primi absențe nemotivate și vor fi eliberați din funcție (…) Există viață și după Tusac”, a specificat reprezentantul Guvernului în teritoriu.Prefectul a menționat și faptul că, liderul PC Ion Mincă a dat afară agenții de pază. Aceștia erau angajați ca „bodyguarzi” în Primăria Mangalia până la sfârșitul anului 2011, dar încă se aflau în sediul administrației locale în cursul zilei de ieri.În plus, spune Palaz, în Primăria Mangalia, există sisteme de monitorizare video, montate fără un scop de pază și protecție și „la care cine știe cine s-o uita”. Acestea vor fi scoase în cel mai scurt timp, opțiune pe care a ales-o și prefectul în momentul în care și-a ocupat biroul și a dat de „instrumentele de Big Brother ale celor de la CJC”.„Știți că și eu am avut camere pe care am fost nevoit să le scot. Probabil așa fac ăștia, suferă de Big Brother. Le place să îi privească pe alții!”, a declarat prefectul Claudiu Palaz.