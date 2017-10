"Există un complot pus la cale de Ponta şi Corlăţean pentru a împiedica românii să voteze"

"Există un complot pus la cale de Ponta și Corlățean pentru a împiedica românii să voteze"

Prim-vicepreședintele ACL Cătălin Predoiu a cerut demisia ministrului Titus Corlățean și a acuzat un "complot" privind blocarea votului românilor din diaspora."Am luat act de declarația BEC cu privire la posibilitatea tehnica de a se inființa sectii de votare si de refuzul MAE cu privire la acest lucru, asta demonstreaza ca am avut dreptate cu privire la demisie, reiteram că somnul Corlatean nu mai are drept moral sa stea in fruntea MAE. Semnalez declarații ale unor inalti diplomati romani, oameni cu experiență care au spus ca masurile luate de MAE pentru turul 2 sunt insuficiente, avem de-a face cu un complot pus la cale de Ponta si Corlatean pentru a impiedica românii sa voteze", a spus Predoiu.