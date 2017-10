EXCLUSIV SONDAJ CUGET LIBER / PE CINE VREA MANGALIA PRIMAR

2

Sondajul,doar o expozitie canina

Modul cum au fost selectionati candidatii in interiorul partidelor politice a fost si a ramas un mister.Partidele au ales si noi alegem din ce au ales partidele.Nu am inteles nici pana azi ce alegem,PARTIDUL sau OMUL ? Daca aleg partidul,la sfarsitul mandatului gasesc OMUL in alt partid sau la puscarie,partidul nu da socoteala.Daca aleg omul,ce rol mai are PARTIDUL care l-a propus.Stie cineva care este raspunsul ? Eu nu am inteles.Nimeni nu ma lamureste de ce l-as alege pe Ion Minca sau pe Sorin Stan,am dat un exemplu.Atat candidatii dar mai ales partidele au atata nesimtire in ei incat nu sunt in stare sa ne prezinte o scurta caracterizare un fel de CV al candidatilor.Pana si un maturator se prezinta cand se angajeaza la firma de salubrizare,fara sa mai pun ca maturatorul este cautat si in dinti la angajare.Partidele si candidatii sunt interesati sa ne ascunda adevarata fata a candidatilor.In plus,si unii si altii se spala pe mana ca Pilat din Pont cand vine vremea socotelilor(vezi Constanta).Oamenii astia au in mana lor ,soarta a sute de mii sau zeci de mii de cetateni,populatia unui oras.Multi oameni isi schimba destinul din cauza unui primar.Din punctul asta de vedere,o campanie electorala seamana cu o expozitie de caini(unii de rasa,altii maidanezi).Toti candidatii stau in vitrina sau in cusca lor.Noi trebuie sa alegem in functie de culoarea blanii,pata neagra de pe botic,de lungimea urechilor, puterea latratului si felul cum hamaie(vezi Fagadau).Insist,cine sunt acesti oamei ? Ce alegeti ? Cine raspunde ? Presa ar trebui sa ne ghideze.Vreau sa stiu si numele dentistilor care le-au tratat cariile.Valabil si pentru Constanta.Am sa revin,nu uit.