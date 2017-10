EXCLUSIV Cuget Liber / Cum stau Mazăre şi Constantinescu în lupta cu Chiru şi Palaz

6

gigacaloria

Este foarte important de vazut doua aspecte referitoare la gigacaloria lui MAZARE,ca e a lui proprietate privata: 1)A explicat el cum s-a format acest pret,din ce se compune?Poate doar Radetului.Nu va intrebati de unde are el bani pentru a da subventii?E super simplu marirea pretului fara nici o acoperire. 2)Pe langa faptul ca a dublat pretul gigacaloriei a lasat si consumul liber deci sa nu cumva sa credeti ca in realitate platiti gigacaloria dublata.In realitate daca va uitai la consumurile de anul trecut veti vedea ca platiti nu dublu ci de 2,5-3 ori mai mult.de ce?Ca atunci cand era subventionata toti erau cu ochii pe consum acum e la liber.Poate il intrebati pe Mazare,ca vad ca e foarte volubil la televizor cum e posibil ca o scar de bloc sa consuume pe luna nov 2010 17 mw(2700 ron) ir in luna nov 2011 35 mw(10100 ron).Vi se pare ca s-a dublat pretul?Care e raspunsul tau Mazare?Ce treaba mai are partidul X,Y sau Z aici? Totul e o mare bataie de joc.In loc sa va intereseze cu ce arde Mazare Constanta,voi ii asculktati utopiile.