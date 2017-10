EXCLUSIV / Cu cine votează Constanţa la prezidenţiale?

7

Nu domnilor "1" si "Zoro". N-aveti dreptate. Ce apare pe site de cateva saptamani e un fel de sondaj electronic. Ce e asa greu de priceput? Evident ca nu se aseamana intre ele: cel din articol vs. cel de pe site. Cel din site reflecta un electorat cu un oarecare nivel de cultura si de logica. Celalalt, din articolul de azi, este al acelora care stau la coada pentru pomeni cu zahar, pui si ulei. Nu acuzati ziarul fara sa va ganditi un pic. Si pana la urma ce va mai mira? Astia suntem. Sa ne aducem aminte la ce fel de viata visam in '89 si ce avem acum, dupa 25 de ani. Visam, atunci, ca va fi la fel ca in Occident. Si ce a iesit? A iesit un rahat. Si cine ne-a impiedicat sa nu fie asa cum am visat? Va spun eu: NOI. Noi ne-am pus singuri piedica. Totul se trage de la 20 mai 1990, "duminica orbului". Acolo s-a gafat impardonabil. Si odata inceput prost, s-a continuat tot asa. Sondajul din articolul de azi confirma cele aratate mai sus. Romania a avut personalitati ilustre de-a lungul timpului: Balcescu, Maiorescu, Iorga, neamul Bratienilor. Exista chiar un Bulevard in Constanta ce poarta numele unuia din ei: I.C. Bratianu. Cati dintre noi stiu cine a fost? Si mai ales cati dintre cei care au ajuns la varsta a treia si care cred ca le stiu pe toate, mai ales cand ies la vot, au auzit de acest om? Cimitirele din Romania sunt pline de astfel de personalitati. Singurul lucru care ne leaga de ei, e ca ne-am nascut in acelasi spatiu, in acelasi teritoriu. Si cam atat. Ne intrebam de ce? Pai una din cauze este lipsa de cultura economica, de lipsa de cultura politica care se manifesta in mod constant si acut in special in randul electoratului trecut de o anumita varsta. Degeaba ne plangem, degeaba ne vaitam. Avem exact ceea ce meritam. Ce ne tot miram? Nu se poate vota la locale intr-un fel si la prezidentiale in alt fel.Vedem ce face azi DNA. Care e impactul asupra electoratului? Zero, pentru ca oamenii dupa ce isi iau puiul si sticla de ulei, dau o tura pe la moaste, se inchina, apoi se duc acasa si se uita la "Nora pentru mama", "Acces direct" sau la Maruta pe Pro TV ca sa afle cu cine e insarcinata Oana Lis. Doar astea le-au mai ramas sa afle. In rest le stiu pe toate.

Adăugat de : zoro, 31 octombrie 2014

Am verificat zilnic sondajul de pe site si Iohanis ii lua fata lui Ponta. Acum voi spuneți ca e Ponta favorit, era de așteptat, știm...