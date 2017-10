Excluderi din PNL Constanţa! Rezeanu, Căliminte şi Băisan, daţi afară din partid

1

Trei, Javre și toți trei!

... La origine sunt "iudei"! Cum adica :' Oricum, eu sunt împăcat cu mine însumi, a spus Romeo Rezeanu"?Inseamna ca Fagadau & Co , v-au dat mai mult decat 30 arginti de caciula.Zi domn Rezeanu, cat ti-a dat Fagadau din viitoarele contracte de renovare ?Mai mult de10%?Cat, 15%?20%? Daca erati oameni corecti si aveati coloana verticala, trebuia sa demisionati si apoi in mod public intr-o conferinta de presa sa va prezentati si motivele invocate despre disputa cu Muhscina.Dar,nu ,voi ati procedat tipic politicianului roman de la malul M.Negre, adica v-ati vandut adversarilor politici contra unei spagi grase.La voi spaga duduie ,precum economia orasului in capatana lui Fagadau. Nu-mi fac griji ca cele trei jartele cu caractere de bronz, vor ramane in afara politicii, ci se vor muta la ALDE,partidul "viermelui"Tariceanu( parca asa l-a numit CTP-ul).O sa se joace de-a "consilieri" in "Primaria coruptilor si asistatilor sociali" condusa de "primarul" penal Chiru.