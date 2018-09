"Evitaţi spirala conflictului a celor care vor să dobândească puterea nedemocratic"

Dăncilă către miniștri:

"Evitați spirala conflictului a celor care vor să dobândească puterea nedemocratic"

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a făcut, ieri, un apel către toți miniștrii să evite „spirala conflictului” creată de cei care vor să dobândească puterea „prin mijloace nedemocratice”.„Spre deosebire de liderii politici ai opoziției, noi nu avem dreptul să cedăm și să intensificăm această scindare și această dezbinare la nivelul societății. Noi avem responsabilitatea de a asigura o bună guvernare, o guvernare în interesul oamenilor. Iată de ce apelul meu la toți miniștrii, dar și la toți șefii instituțiilor din subordine este să evite această spirală a conflictului, în care încearcă să ne atragă cei care nu au fost capabili să câștige puterea în alegeri și care, acum, încearcă să dobândească această putere prin alte mijloace nedemocratice”, a declarat Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.Totodată, Dăncilă a precizat că ședința de Guvern are loc „într-un context marcat de tensiune și ură în societatea românească”.„Organizăm această ședință de Guvern într-un context marcat de tensiune și ură în societatea românească. Unii încearcă, din motive strict politice, să alimenteze această spirală a conflictului, care să scindeze și mai mult societatea. Există tendințe ca această scindare să fie una iremediabilă, iar evenimentele violente din 10 august au demonstrat acest lucru. Pornind de la evenimentele din 10 august, am văzut în aceste zile un asalt împotriva unor instituții ale statului. Prima țintă este Jandarmeria, dar sunt și alte instituții care sunt luate în acest colimator. Nu vreau să apăr sau să absolv pe cineva de o vină, dar consider că o persoană sau o instituție poate să fie acuzată doar în baza unor probe concludente”, a arătat Viorica Dăncilă.