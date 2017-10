Eveniment unic în România. Comunitatea greacă pregăteşte un "Sirtaki" de Cartea Recordurilor la Constanţa

Eveniment unic în România. Comunitatea greacă pregătește un "Sirtaki" de Cartea Recordurilor la Constanța

Președintele Comunității Elene „Elpis” din Constanța, Anton Traian Antoniadis, a anunțat, ieri, că începând de astăzi se intră în linie dreaptă în ceea ce privește organizarea evenimentului prin care se intenționează ca municipiul Constanța să intre în Cartea Recordurilor dacă va reuși să adune într-un Sirtaki, cel mai popular dans grecesc, câteva mii de oameni. În prezent, recordul mondial este deținut de provincia Volos, unde în anul 2012, în dans s-au prins 5.614 persoane.Doborârea recordului privind dansul grecesc urmează să aibă loc la data de 28 mai, la Constanța, motiv pentru care sunt așteptați cât mai mulți participanți, atât din țară cât și de peste hotare.„Am intrat în linie dreaptă în ceea ce privește organizarea evenimentului Sirtaki. Am avut o întâlnire cu reprezentanții Uniunii Elene și toți am ajuns la concluzia că va fi ceva unic, nu numai în istoria Constanței, ci și a României. Un eveniment unic de a încerca să facem pe toți cei ce simt românește, grecește, și orice minoritate să vină alături de noi. Mă bucură nespus de mult că, alături de noi, au început să apară și ansambluri românești care vor promova portul straielor străbune românești. În cadrul dansului grecesc, acestea se vor întâlni cu cele ale minorităților, respectiv, tătărești, turcești, ruși-lipoveni, grecești și alte naționalități. În același timp, Consiliul Minorităților din Camera Deputaților a hotărât că vor să vină cu toții spre Constanța pe data de 28 mai”, a declarat președintele Comunității Elene „Elpis” din Constanța, Anton Traian Antoniadis.Pe de altă parte, pe lângă constănțeni și alți oameni din toată țara, la eveniment și-au anunțat prezența și oameni din alte țări, precum Japonia sau Australia care își doresc să participe la un eveniment de Guiness Book of Records. Totodată, s-a semnat un protocol cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în sensul că, acolo unde se solicită, cei care vor să învețe dansul grecesc, comunitatea poate trimite instructor de dans.Printre altele, Anton Traian Antoniadis a mai adăugat că a terminat și discuțiile cu reprezentanții de la Cartea Recordurilor, unde a semnat toate contractele, în sensul că toate documentele sunt în regulă pentru ca aceștia să vină și să omologheze recordul.„Am reușit să nu mai denumim proiectul Sirtaki, ci va fi cel mai mare dans grecesc din Guiness Book, adică va surclasa toate celelalte dansuri, va fi deasupra tuturor. S-a desemnat și arbitru, este o doamnă din Turcia, cu dublă cetățenie turco-germană, Seyda Subasi Gemici. Pregătirile nu sunt ușoare, ceea ce avem de făcut nu este ușor, însă mergem mai departe cu gândul că, în acest sens, vom promova Constanța”, a mai spus Antoniadis.În ceea ce privește regulile, ca timp, există un minim de cinci minute și trei secunde cât trebuie să dureze dansul. Totodată, participanții vor trebui să poarte blugi albaștri și tricouri albe și vor primi brățări cu numărul de înscriere.În altă ordine de idei, conform planurilor, evenimentul va avea loc la data de 28 mai, de la ora 17.00. Acțiunea va debuta cu plecare de la Poarta 1 într-o paradă a portului național al minorităților participante, se va continua pe faleza Cazinoului și Portul Tomis, iar oprirea va fi pe plaja Modern unde va avea loc dansul, ulterior urmând să aibă loc și un spectacol de muzică grecească, ce va dura aproximativ două ore.Pe de altă parte, Anton Traian Antoniadis a ținut să infirme zvonurile care circulă prin oraș privind implicarea sa în organizarea acestui eveniment.„Vreau să infirm orice zvon, nu facem acest eveniment în scop electoral. Nu candidez nicăieri în 2016, nici la alegerile locale, nici parlamentare, nu candidez nicăieri pentru că aud zilnic asemenea zvonuri”, a spus Antoniadis.Reamintim că dansul „Sirtaki” a fost compus de Mikis Theodorakis în anul 1964, pentru celebra peliculă „Zorba Grecul”, de aceea mai este numit și „Dansul lui Zorba”.