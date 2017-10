Europarlamentarul PD-L Sebastian Bodu încă se gândeşte la ziua inaugurării cabinetului său la Constanţa

Deși a promis încă de acum opt luni,

Europarlamentarul PD-L Sebastian Bodu încă se gândește la ziua inaugurării cabinetului său la Constanța

Eurodeputatul Sebastian Bodu promitea în campania electorală pentru Parlamentul European că, imediat după scrutinul din 7 iunie 2009, își va inaugura un birou europarlamentar la Constanța. Deși de la alegerile europarlamentare au trecut câteva luni, deputatul din PE nu și-a deschis biroul de la malul mării și nici nu a susținut, potrivit propriilor sale declarații, audiențe. Sebastian Bodu a fost prezent, în timpul campaniei pentru Parlamentul European, și la Constanța, fostul președinte al Agenției Națio-nale de Administrare Fiscală (ANAF) bucurându-se aici de susținere și de lobby din partea colegilor săi democrat-liberali. Bodu promitea atunci că ulterior alegerilor își va inaugura, chiar în sediul Organizației Județene a PD-L Constanța, un birou europarlamentar, anunț care a fost reiterat în perioada următoare și de liderul pedeliștilor tomitani, senatorul Mircea Banias. De la alegeri au trecut mai mult de șapte luni, iar Bodu nu și-a făcut simțită prezența la Constanța, orașul său natal. Motivul este, conform declarațiilor sale, acela că nu a vrut ca inaugurarea biroului să reprezinte un gest simplu, lipsit de vreo semnificație, dar și că a evitat să facă acest lucru înainte de alegerile prezidențiale pentru ca inițiativa să nu capete o conotație politică. Astfel, Bodu a explicat, pentru „Cuget liber”: „E drept că au trecut atâtea luni, dar nu am vrut să fac o simplă inaugurare. M-am sfătuit cu colegii de la PD-L Constanța și am considerat că e mai bine să-mi inaugurez biroul europarlamentar într-un cadru deosebit”, a explicat Bodu, fiind de părere că Ziua Europei, sărbătorită pe 9 mai, ar putea fi o ocazie oportună. În același context, europarla-mentarul originar din Constanța a declarat, însă, că are o mulțime de mail-uri primite de la cetățeni care, disperați, îl roagă să intervină într-o serie de probleme care nu au nicio legătură cu Parlamentul European și pe care, în calitatea pe care o are, nu îi poate ajuta. Iar aici Sebastian Bodu a subliniat ideea potrivit căreia electoratul nu este încă suficient de bine informat vizavi de ceea ce presupune activitatea unui deputat în forul legislativ al Uniunii Europene. Mai mult, Bodu a menționat, destul de amuzat, că s-a confruntat și cu situații în care cetățeni din spațiul UE i-au solicitat să intervină pentru rezolvarea anumitor probleme în România, lucru pe care, iarăși, deputatul european nu l-a putut face. În ceea ce privește audiențele, ele vor începe, cel mai probabil, odată ce eurodeputatul își va deschide biroul. „Nu sunt rupt de Constanța” Întrebat dacă mai are realmente vreo legătură cu municipiul Constanța, în afară de faptul de a se fi născut aici, europarlamentarul PD-L a precizat: „Nu sunt rupt de realitățile din Constanța. Vin la Constanța de Paști, de Crăciun, vin mai ales vara și ori de câte ori am treabă”. Sebastian Bodu este vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri juridice în Parlamentul European dar, așa cum se arată pe site-ul instituției, și membru supleant în Comisia pentru comerț internațional și în Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud. Despre Comisia pentru afaceri juridice, al cărei vicepreședinte este, Bodu a declarat că este o structură foarte importantă, dar că este o comisie de aviz, nu una de fond. În calitate de raportor al acestei comisii, eurodeputatul român se ocupă în prezent de patru rapoarte, dintre care „unul se referă la sechestrarea activelor pentru recuperarea creanțelor transfrontaliere”, iar altul la „cooperarea interbancară”.