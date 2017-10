Europarlamentarul Cristian Preda a fost exclus din PMP

Europarlamentarul Cristian Preda a fost exclus din Partidul Mișcarea Populară (PMP) în urma unor acțiuni care au lezat statutul Partidului Mișcarea Populară, a anunțat deputatul Clement Negruț, secretar general al PMP, la ședința Colegiului Național, susținută la Băile Tușnad. „Propunerea de excludere este strict legată de activitatea și acțiunile care au lezat statutul Partidului Mișcarea Populară, drept pentru care am luat în discuție abaterile disci-plinare ale domnului Cristian Preda și s-a propus Consiliului Național excluderea”, a afirmat deputatul Clement Negruț. Vicepreședintele PMP Cristian Preda a solicitat recent în Colegiul Național al partidului demiterea Elenei Udrea din fruntea PMP. „Am fost singurul care am considerat că ea (n.r. - Elena Udrea) trebuie să fie demisă, ceilalți au considerat că, dimpotrivă, trebuie să-i pună o coroniță și să o pună și prezidențiabil. Iarăși, am fost îm-potriva acestei candidaturi”, a susținut Preda. El a mai adăugat că excluderea sa din partid este nestatutară și nici măcar nu a fost informat că un asemenea punct se afla pe ordine de zi a Colegiului Național.