Europarlamentarul constănţean Adrian Manole, preocupat de protecţia copiilor exploataţi sexual

Europarlamentarul constănțean Adrian Manole, preocupat de protecția copiilor exploatați sexual

Combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile constituie unul dintre subiectele abordate în cadrul primei sesiuni plenare a Parlamentului European, desfășurate în perioada 2-5 februarie, la Strasbourg. În acest sens, raportul elaborat de eurodeputatul Roberta Angelilli (Italia) și care îndeamnă statele membre UE să „incrimineze toate tipurile de abuzuri sexuale împotriva copiilor” a fost adoptat cu 591 de voturi pentru, două împotrivă și șase abțineri. Preocupat de soarta copiilor exploatați din punct de vedere sexual s-a arătat și europarlamentarul constănțean Adrian Manole, democrat-liberalul semnând, alături de alți deputați europeni, un proiect de rezoluție prin care solicită Consiliului și Comisiei Europene „să ia măsuri în vederea înființării unui Centru european pentru prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile”. Potrivit unui comunicat dat publicității de biroul de presă al europarlamentarului constănțean, această inițiativă are la bază Carta drepturilor fundamentale ale UE, care prevede dreptul copiilor la protecție și îngrijire, precum și Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurile sexuale. „Pentru că exploatarea sexuală a copiilor este unul dintre cele mai sordide acte antiumane, care trebuie să fie sancționate prin măsuri luate de toate statele membre (n.r. – membre ale Uniunii Europene), am semnat acest proiect de rezoluție adresat Consiliului și Comisiei Europene. Dorim să ne asigurăm că persoanele condamnate pentru infracțiuni de natură sexuală vor fi împiedicate să intre în contact cu copiii prin natura locului de muncă sau prin intermediul unor activități voluntare, care implică un contact periodic cu copiii”, a ținut să menționeze, pe această temă, eurodeputatul constănțean Adrian Manole. De precizat este că în proiectul de rezoluție se atrage atenția asupra necesității cooperării între toate statele la nivel diplomatic, dar și administrativ, astfel încât rezolvarea cazurilor transfrontaliere să fie ușurată. În plus, europarlamentarul PD-L a menționat și că, din punctul său de vedere, adoptarea raportului este oportună pentru că „va contribui la extinderea campaniilor de informare, atenționare și prevenire asupra abuzului sexual al copilului, extinderea numărului și ariei acțiunilor pentru depistarea minorelor exploatate sexual, acordarea de servicii de reabilitare și, ulterior, realizarea de controale periodice privind situația acestora, precum și perfecționarea sistemului de înregistrare și monitorizare a cazurilor de exploatare sexuală infantilă”. Potrivit site-ului oficial al PE, un astfel de program ar putea fi finanțat din bugetul general al UE pentru a se garanta că bunăstarea copiilor este o preocupare centrală în toate țările membre UE. Reamintim că statul român a ratificat Convenția CE referitoare la protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual, la 25 octombrie 2007. Mai mult, România a semnat, pe 10 octombrie 2002, și protocolul opțional al Convenției ONU pentru drepturile copilului cu privire la prostituția și pornografia infantilă.