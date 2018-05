Europarlamentarul Andi Cristea: Brandul nostru de țară este corupția

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Brandul nostru de țară este corupția, a afirmat, într-o dezbatere despre finanțarea viitorului Europei, europarlamentarul Andi Cristea, din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D).„Brandul nostru de țară este corupția. Noi alături de bulgari suntem singurele state care avem acest Mecanism de cooperare și verificare. Din 2007 de când am intrat alături de prietenii și partenerii noștri din Bulgaria în Uniunea Europeană, noi am făcut progrese în lupta anticorupție, am făcut greșeli și am avut parte și de abuzuri, care se pare că sunt evidente mai ales în ultima perioadă”, a declarat Andi Cristea, citat de Agerpres.Europarlamentarul Cristea consideră inacceptabil faptul că președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lăudat Bulgaria pentru progresele înregistrate în lupta împotriva corupției.„Este inacceptabil ca președintele Juncker să-l felicite pe premierul Borisov al Bulgariei pentru progresele pe care Bulgaria le-a făcut în lupta împotriva corupției, în detrimentul României”, a mai spus Cristea.