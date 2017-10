„Europa are nevoie de tine“, cel mai bun proiect al identităţii europene

Mai sunt 17 zile până la alegerile europarlamentare din 7 iunie

„Europa are nevoie de tine“, cel mai bun proiect al identității europene

Parlamentul European și Fundația Premiul Internațional Charlemagne din Aachen au decis, în cursul acestei săptămâni, câștigătorii din 2009 ai celui mai bun proiect European Charlemagne pentru Tineret. Competiția a fost adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani și a cuprins proiecte prin care aceștia contribuie la promovarea unor relații de bună înțelegere între popoare din diferite țări europene. Anul acesta, premiul în domeniul dezvoltării, integrării și identității europene a revenit Forului Studenților Europeni, AEGEE, pentru proiectul intitulat „Europa are nevoie de tine” (titlul original, „YOUrope needs YOU”). Potrivit unui comunicat de presă al Biroului de Informare al Parlamentului European în România, acest proiect a reușit, prin intermediul unei serii de workshop-uri organizate de studenți, să transmită tinerilor, „prin metode informale”, „date interesante despre Europa”. Prin „Europa are nevoie de tine”, studenții sunt antrenați să ofere workshop-uri despre Uniunea Europeană în licee, primul seminar de genul acesta fiind organizat în decembrie 2008, la Gostzn, Polonia. În acel context, studenții au prezentat șansele pe care Europa le poate oferi elevilor din Polonia. Potrivit președintelui PE, Hans-Gert Pöttering, care a luat parte la ceremonia de decernare a premiilor, „acest proiect reprezintă în mod convingător diversitatea europeană, având posibilitatea de a influența tânăra generație”. În plus, el a menționat: „Participanții la acest proiect sunt totodată ambasadorii UE și multiplicatori de opinie. Acest proiect poate fi un exemplu pentru alte inițiative în UE”. Premiile II și III au fost acordate „Festivalului European de teatru studențesc de la Albi” (Franța) și proiectului „Diplomație în cizme de gumă” (Germania). În ceea ce privește valoarea premiilor, menționăm că celor trei proiecte câștigătoare li se vor oferi 5.000 euro, 3.000 euro, respectiv 2.000 euro, tinerii participanți urmând să viziteze, în următoarele luni, Parlamentul European.