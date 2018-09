Eugen Tomac: "PMP este singurul partid din Opoziţie care vrea să dea jos Guvernul"

Eugen Tomac: "PMP este singurul partid din Opoziție care vrea să dea jos Guvernul"

Președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, a declarat, ieri, de la tribuna Parlamentului, că partidul pe care îl conduce este singurul care vrea să dea jos Guvernul.„Opoziția parlamentară are acest instrument al moțiunii de cenzură, iar noi credem că acum era cel mai prielnic moment pentru a depune o moțiune de cenzură. Ăsta este și motivul pentru care am redactat acest text, pe care l-am trimis oficial către colegii de la PNL, USR și parlamentarilor neafiliați. Am avut discuții și cu colegii din USR și cu cei din PNL. Românii din Diaspora însă trebuie să știe o realitate - că în afară de partidul nostru nimeni nu vrea să dea jos actualul Guvern. Nu este un atac, este o constatare dezamăgitoare la adresa colegilor din Opoziție, care cred că glonțul moțiunii de cenzură trebuie tras mai târziu. Nimic mai fals, pentru că nu poți schimba un Guvern cu o lună sau câteva săptămâni înainte de începerea președinției Consiliului Uniunii Europene”, a spus Tomac, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.El a adăugat că moțiunea de cenzură ar viza două teme: pesta porcină și violențele de la protestele din 10 august.„Vedem că actualul Guvern nu a fost în stare să gestioneze această criză a pestei porcine și vor fi sacrificați peste un milion de porci, pune amprentă pe acest Guvern această criză. Al doilea subiect ține de mineriada din 10 august. Am văzut cât tupeu are actualul Guvern și ieri la moțiunea simplă și îmi dau seama că cetățenii au din ce în ce mai puțină răbdare. Pe 10 august, sute de mii de români au cerut ca Guvernul Dăncilă să plece acasă”, a menționat Tomac.El a arătat că nu s-a întrunit consensul în rândul Opoziției pentru ca moțiunea de cenzură să fie depusă.„Îl lăsăm pe Dragnea în continuare să își facă de cap așa cum îi place, pentru că chestiunea ține și de situația din PSD. Tocmai de aceea insist că era cel mai potrivit moment, pe lângă cele două subiecte există o vulnerabilitate uriașă în PSD pe care Opoziția o putea fructifica și în mod cert aveam cele mai mari șanse acum. Mâine-poimâine Dăncilă va da o amnistie. Nu credeți că acesta este un motiv temeinic pentru a opri acest Guvern? (...) Noi ne-am făcut datoria, am acționat instituțional, am discutat și cu domnul președinte Orban și cu domnul președinte Barna, regret că au această reținere. Am obligația față de români să le spun că nu se va depune nicio moțiune de cenzură în această sesiune”, a mai spus Tomac.