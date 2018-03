Eugen Teodorovici propune ca cei care îşi plătesc prejudiciile din dosarele penale să nu mai facă închisoare

Eugen Teodorovici propune ca cei care își plătesc prejudiciile din dosarele penale să nu mai facă închisoare

Ştire online publicată Joi, 01 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a declarat miercuri că trebuie modificată legislația în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor în dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii să aibă această variantă în locul detenției."Statul trebuie să recupereze banii. Nu cred că a duce oamenii în pușcărie reprezintă o soluție. Eu am discutat în ultimele zile cu mulți oameni din alte state din Europa și America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor și nu trimiterea în pușcărie a unui om. Pentru că așa închizi poate o afacere importantă, trimiți în șomaj mulți angajați, în loc să recuperezi banii. Trebuie mers pe o asemenea abordare", a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, la B1 TV, citat de romaniatv.netTeodorovici spune că este nevoie de schimbarea legislației în acest sens."Trebuie să avem o situație clară cu toate structurile care au rol de a recupera prejudiciul și poate și o modificare de legislație, ca abordarea să fie aceasta, nu să urmăresc să meargă la pușcărie, ci să recuperez banii. (...) Modificări legislative care să poată produce un asemenea cadru de discuții, la nivel de guvern, de coaliție, nu sunt chestiuni inventate de noi. Nu e o dorința de a scăpa pe cineva, dacă nu plătește, atunci face pușcărie. Astăzi nu există o astfel de abordare, de discuție, să vedem la cei care au făcut deja, să avem discuții cu alte guverne și să o transpunem. E o decizie politică până la urmă", a mai declarat ministrul Finanțelor.Acesta a dat și exemplul unui român stabilit în America, care avea o afacere în domeniul construcțiilor, și care a fost prins cu niște nereguli, ajungând să negocieze cu statul pentru acoperirea prejudiciului."Statul a constatat de recuperat 3-4 milioane de dolari, a negociat cu statul, nu vreau să merg la pușcărie, ăștia sunt banii pe care îi am, două milioane și ceva de dolari, i-a fost interzis să fie administrator pe nu știu câți ani, dar omul nu a intrat a pușcărie, iar statul a recuperat cât a putut. Uitați-vă la marii fotbaliști acuzați de evaziune, s-au dus la pușcărie? (...) Dacă îi spuneți unuia că merge la pușcărie mai dă bani pentru stat? Dacă zici asta e suma pe care o aduci și scapi, cu anumite interdicții.... ", a afirmat Teodorovici.La bilanțul DNA la anul 2017, Laura Codrușa Kovesi, procuror șef al instituției a acuzat că unele instituții nu se constituie părți civile în recuperarea prejudiciilor."Frauda cu fonduri europene s-a dublat în ultimii doi ani. O treime dintre inculpați au făcut fraude cu fonduri europene. Fraudarea fondurilor destinate zonelor rurale, așadar afectează banii destinați zonelor mai sărace. Se mai întâlnește o situație gravă: în multe cauze, deși dovedim că sunt fapte penale, reprezentanții autorităților publice nu se constituie parte civilă pentru recuperarea prejudiciilor", a declarat Laura Codruța Kovesi, miercuri, la bilanțul DNA, mai scrie romaniatv.net