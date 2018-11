Eugen Teodorovici: Bugetul Administrației Prezidențiale arată foarte bine

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că bugetul Administrației Prezidențiale arată „foarte bine”, precizând că, la rectificarea aprobată de Guvern vineri, s-au alocat suplimentar șase sau șapte milioane de lei.„Cu siguranță, arată foarte bine bugetul dânșilor. Nu am la mine informația finală, dar știu că, dacă nu mă înșel, au cerut colegii de la Administrația Prezidențială aproximativ 10 milioane la a doua rectificare, cred că am alocat undeva șase, șase spre șapte, dacă nu mă înșel. Nu am exact cifra acum, dar o să o vedeți postată oficial”, a explicat Eugen Teodorovici, pentru Agerpres.Răspunsul ministrului a venit ca urmare a faptului că a fost întrebat de jurnaliști cum arată bugetul Administrației Prezidențiale după rectificarea bugetară, având în vedere că această instituție a solicitat fonduri în plus.