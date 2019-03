Eugen Nicolicea spune că procurorii care suspendă activitatea comit o infracţiune

Eugen Nicolicea spune că procurorii care suspendă activitatea comit o infracțiune







„Referitor la recentele suspendări de activitate ale unităților de parchet, sunt câteva aspecte pe care nu le vede sau nu le spune nimeni. Am mai spus-o și o repet, dubla măsură dăunează profund societății! A spune că legea este egală pentru toți, însă a cere tratament diferențiat este un exemplu tipic de standard dublu", afirmă Eugen Nicolicea într-un comunicat.



El precizează că legea română nu lasă loc de interpretări în ceea ce privește prevederile potrivit cărora „suspendarea activității unităților de parchet reprezintă infracțiune și se pedepsește ca atare".



„Astfel, potrivit articolului 181 al Legii 62/2011 a dialogului social, «prin grevă se înțelege orice formă de încetare colectivă și voluntară a lucrului într-o unitate». Având în vedere că suspendarea temporară a activității înseamnă încetarea acesteia pe o terioadă de limp limitată, suspendarea colectivă și voluntară, chiar temporară, se încadrează în definiția grevei; articolul 202 specifică foarte clar că procurorii și judecătorii nu pot declara grevă; la articolul 218 se precizează că declararea grevei cu încălcarea art.202 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 lună la 1 an sau amendă", subliniază Nicolicea.



Deputatul PSD spune că, așa cum statuează și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul la libertate de exprimare, acest drept incluzând libertatea de opinie și libertatea de a primi sau a comunica informații ori idei, însă în cazul sistării activității, nu se poate vorbi despre comunicarea unor informații sau idei, ci pur și simplu de refuzul de a mai presta o activitate.



„Nu știu ce este mai grav, necunoașterea legii de către cei care ar trebui să o cunoască și să o aplice sau încalcarea cu bună știință a acesteia de către cei care ar trebui să vegheze la respectarea legii", mai declară Eugen Nicolicea.