Eugen Bola a fost învestit oficial în funcţia de prefect

numai comentarii de prost gust

si pe linga subiect. Domnul Bola Eugen a fost consilier la municipiu in perioada in care PNL era "la cutite" cu PSD. Nu a fost sluga mazarista. Dar daca liderii PNL (Crin, Hashotti) au pactizat cu inamicul si s-au pupat in Piata Independetei... tot partidul i-a urmat. Asta este riscul socializarii... mai bine sa fii lup singuratic,decit tradat de lideri. Domnul Bola Eugen a absolvit facultatea Istorie-Filozofie la Bucuresti si drept la Constanta. S-a achitat intotdeauna de atributiunile ce i-au revenit. A fost angajat la stat si la firme particulare. Cunoaste problemele judetului. Este un om cu simtul umorului, devotat familiei si valorilor traditionale. Ponderat, stabil in cuplu, cu prieteni din copilarie/adolescenta. Toti cei care-l cunosc il respecta si se bazeaza pe el. Este o figura total opusa papagalului de la primarie. Ma mira ca a fost promovat. Nu face casa buna cu palgiatori, repetenti, chiulai, sorcove naziste... Voiati alt tip de politician. Il aveti. De ce dati cu pietre? (Sotia este profesor de istorie -colega de facultate, dovada a stabilitatii sentimentale si moralitatii-, fiul este procuror.) Ce va face de aici inainte... e alta problema. Dar mizez pe ajutorul dvs. sa anuntati eventualele greseli ale domnului prefect. Eu cred ca va fi dat jos repede, caci este o figura contrastanta cu fauna ce ne conduce de 23 de ani. Un singur defect (ca la toti politicienii nostri; in functii sau candidati): nu stiu sa fi convins o firma (legal) sa sponsorizeze un act de cultura , ceva... Cum nu a fost om de afaceri, nu are nici o problema cu DNA, ANI etc. Ii urez succes! Poate rezolva si cu sponsorizarile, cate ceva...