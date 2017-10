Monica Macovei:

"Eu nu mint, nu trădez. Eu nu fac jocurile nimănui"

Cu două zile înainte de alegerile prezidențiale, Monica Macovei a acordat un interviu ziarului „Cuget Liber” în care a vorbit despre decizia sa de a candida independent. Totodată, Monica Macovei a explicat și de ce consideră ea că Victor Ponta nu trebuie să ajungă președintele românilor, dar și de ce românii ar trebui să o voteze.- Care sunt atuurile dumneavoastră în comparație cu ceilalți contracandidați?- În primul rând, eu am demonstrat că fac tot ceea ce spun că fac. Eu nu mint, nu trădez. Eu nu fac jocurile nimănui. Nu am afaceri, nu sunt datoare nimănui, nu m-am îmbogățit din politică. Nu pot fi șantajată. Numele meu nu este legat de niciun scandal de corupție și de niciun grup ocult de afaceri. În al doilea rând, eu am creat DNA și ANI și le-am garantat independența. De aceea avem astăzi anchete și condamnări pentru corupție indiferent de culoarea politică a demnitarilor. Eu voi garanta în continuare independența justiției și voi încuraja recuperarea tuturor prejudiciilor stabilite de instanțele de judecată. Banii furați să se întoarcă la oameni. În al treilea rând, sunt singurul candidat credibil care va menține țara spre Vest, va consolida parteneriatul cu Statele Unite și NATO. Este clar că fără SUA și UE, România ar fi fost acum în situația Ucrainei. Eu nu vreau modelele politice din China și Federația Rusă, atât de admirate de Ponta. Și nu uitați, eu candidez independent, nu am un partid în spate. Vreau să fiu președintele oamenilor, nu al partidelor politice sau al combinațiilor.- Care este contracandidatul cu care vă bateți în această competiție?- Pericolul cel mare este ca PSD să ajungă să aibă toată puterea în România. PSD are parlamentul, are guvernul, a strâns prin suspendarea unei legi peste jumătate din primari. PSD nu trebuie să ia și Președinția, pentru că atunci tot ce am construit în țara asta în ultimii zece ani va fi dărâmat. Ponta trebuie împiedicat să ajungă președinte, pentru că odată cu el vor acapara puterea toți baronii PSD care acum îl susțin și îl șantajează. Eu reprezint tot ce nu reprezintă Ponta. El este mincinos, eu spun numai adevărul. El este corupt, eu sunt cinstită. El nu este credibil în politica externă, eu sunt credibilă și de încredere. El vrea cu rușii și chinezii, eu garantez direcția pro-UE și pro-SUA. Mai știți vreun alt can-didat care să fie într-un asemenea contrast cu Ponta?- Vedem mulți politicieni acuzați de fapte de corupție. Dosarul Microsoft, dosarul retrocedărilor ilegale de pădure, sunt doar câteva exemple. Ce impresie vă fac dvs aceste anchete?- Stenogramele publice din aceste dosare ne arată, în primul rând, cât de tare sunt preocupați politicienii PSD să scape de justiție, să nu cumva să ajungă la închisoare, cum să controleze politic DNA. Trebuie să păstrăm o redută care să apere justiția, iar aceasta este Președinția României. Iar eu am demonstrat deja că pot apăra independența justiției. Dosarul Microsoft, de pildă, în care sunt anchetați nouă miniștri din patru guverne, ne mai arată ceva: că această corupție este transpartinică, că acești politicieni din partide diferite lucrează împreună, iau mită și fac aranjamente. Și fac toate acestea pe banii noștri.- Aveți o listă de priorități, lucruri pe care vreți să le schimbați imediat cum ajungeți președinte?- O schimbare importantă ar trebui să fie eliminarea imunității pentru parlamentari, miniștri sau președintele României. Politicienii fură și pentru că știu că, dacă sunt prinși, îi protejează colegii lor din Parlament.Apoi, trebuie recuperați toți banii din prejudiciile dovedite până acum de instanțele de judecată. Vorbim de sume uriașe de miliarde de euro. Dacă adunăm prejudiciile din ultimele dosare ale DNA, avem peste 1,5 miliarde de euro bani de recuperat. La fel, trebuie anchetate toate privatizările și retrocedările dubioase din ultimii 25 de ani. Cetățenii trebuie să știe că sunt bani în România, doar că sunt furați de politicieni. Și de la furt și corupție se trag toate: pensii mici, salarii mici, nu avem manuale școlare pentru copiii noștri, nu avem spitale și școli. Banii aceștia sunt în buzunarele corupților.- Aveți un mesaj pentru alegători acum, cu două zile înainte de alegeri?- De 25 de ani, mulți români au votat negativ, adică au dat un vot împotriva cuiva. Vreau să îi determin pe români să vină la vot și să fie un vot pozitiv, pentru mine, pentru proiectul meu care este și al lor.În primul tur, votezi cu inima, cu candidatul preferat. Abia în turul doi se pune problema votului util. Tuturor celor care cred în mine, dar spun că nu am șanse, le spun că ei sunt șansa mea. Veniți la vot și vom câștiga!