"Eu nu am de gând să propun sau să susţin o astfel de modificare a mandatului preşedintelui"

"Eu nu am de gând să propun sau să susțin o astfel de modificare a mandatului președintelui"

Ştire online publicată Marţi, 27 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că nu are de gând să propună sau să susțină prelungirea mandatului președintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani."Eu nu am auzit despre aceste discuții în PSD. Eu nu am de gând să propun sau să susțin o astfel de modificare a mandatului președintelui", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat dacă ar fi de acord cu o eventuală schimbare a statutului partidului în sensul în care să fie prelungit mandatul de președinte de la 4 la 5 sau 6 ani, pentru a nu mai fi alegeri în partid în același an cu alegerile prezidențiale.Congresul extraordinar al PSD va avea loc pe 10 martie la Sala Palatului din Capitală.