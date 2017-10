„Eu chiar nu vreau să-mi petrec bătrâneţile în puşcărie“

INCREDIBIL: Stenogramele care arată disperarea lui Ponta și Antonescu

„Eu chiar nu vreau să-mi petrec bătrânețile în pușcărie“

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul ministru de Interne Ioan Rus îi spunea lui Victor Paul Dobre, într-o discuție despre listele electorale, în 4 august, că el le-a spus că nu semnează „niciun singur om în plus sau în minus”, pentru că „eu chiar nu vreau să-mi petrec bătrânețile în pușcărie!”.În ziua de 03.08.2012, la ora 20:48:02, Victor Paul Dobre, discută cu Ioan Rus:„DOBRE VICTOR PAUL: Vă salut! Domnule ministru, nu vreau să vă stric seara, dar am înțeles că președintele și cu premierul s-au înțeles să demisionez. Asta e viața!RUS IOAN: Eu nu știu despre așa ceva.DOBRE VICTOR PAUL: Așami-a spus domnul Chițoiu. A fost o video-conferință la PNL, eu eram pe drum. M-au atacat oameni importanți cum e domnul Fenechiu și când am întrebat mi s-a spus că așa s-a înțeles președintele cu Ponta. Nu am nicio problemă.RUS IOAN: De ce?DOBRE VICTOR PAUL: Nu știu. Că am semnat că sunt 18.300.000 pe liste. Ceea ce... așa este, dar aia e o altă problemă.” „Ei țin neapărat să facem cvorum”Într-o altă discuție, Rus îi spune lui Dobre că nu vrea să facă pușcărie din cauza lui Ponta:RUS IOAN: Deci, ei țin, neapărat, să fie așa, deci să fie... să se demonstreze faptul că nu... că ăla e valid și că majoritatea, cvorumul, e ăsta și noi trebuie să facem cvorumul ăla. Punct. Păi, de unde... să-l facem?DOBRE VICTOR PAUL: Îhî.RUS IOAN: Că sunt unii care zic că așa este și că noi ne opunem sau eu mă opun, că-s omul președintelui și dumneata te-ai convertit. Am zis: Măi, deci, e în regulă, numai că voi vreți să ne învățați...ce? Că suntem tâmpiți amândoi, eu și cu omul ăla! Om fi proști, dar chiar tâmpiți nu suntem! Am băgat și noi de seamă câți sunt, cum sunt, iar eu nu semnez niciun singur om în plus sau în minus! Și cu asta basta! Dacă sunt care cred că știu ei mai bine ca noi și știu ei să numere așa, încât așa să fie, n-am nicio împotriveală să încurc pe cineva. Că nu înțeleg, că ăsta e un gest politic important care...Bun, e important, dar eu chiar nu vreau să-mi petrec bătrânețile în pușcărie!DOBRE VICTOR PAUL: Acum nu știu ce să fac, să-i dau și eu un telefon să-i spun? Nici nu știu cum e mai bine!RUS IOAN: Poți să-i dai un telefon. Eu i-am spus: Măi, gândește-te... nu știu ce, mâine seară ajung la capitală, luni dimineață sunt acolo și, dacă chiar există această posibilitate eu nu am nicio...chiar nu am nicio problemă. Asta e, înțeleg că e un imperativ major care voi ziceți că poate fi susținut, noi zicem, în tâmpenia noastră că nu poate, deci, tâmpenia noastră nu are cu ce să vă încurce!DOBRE VICTOR PAUL: Atunci, zic așa, trec eu mâine pe acolo, înainte de a pleca, scriu ce am de scris și o las la dumneavoastră și o găsiți de dimineață.”