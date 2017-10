"Eu candidez pentru Constanţa. Mazăre este istorie…"

Robert Boroianu:

"Eu candidez pentru Constanța. Mazăre este istorie…"

Demisia primarului Radu Mazăre a creat un culoar nesperat pentru candidații „opoziției”, care acum pot spera la cea mai importantă funcție din administrația publică locală. Și nu a trebuit să treacă mult timp ca primele voci să-și anunțe candidatura. Liberalul Robert Boroianu, copreședintele PNL Constanța, este unul dintre acei pretendenți care țintește scaunul de primar. Însă, de la a vrea până la a putea este cale lungă. Despre cum vrea să parcurgă această cale și cât de mult îl va apăsa „greaua moștenire”, Robert Boroianu ne-a vorbit în cadrul unui interviu.- V-ați anunțat intenția de a candida la Primăria Constanța, însă PNL face sondaje pentru a verifica notorietatea mai multor liberali. În ce condiții veți candida, mai ales dacă sondajul nu arată cifre încurajatoare?- Este evident că decizia privind candidatul este determinată de rezultatele și de plasarea acestuia în sondaj, însă nu acesta este singurul criteriu de alegere a celui mai bun candidat. Cercetarea sociologică îți poate furniza informații importante despre intenția de vot. Alegerile electorale ne-au dovedit însă existența unor anumiți candidați care s-au blocat la un anumit procent. De aceea, trebuie să luăm în calcul și celelalte elemente esențiale care converg la alegerea candidatului cum ar fi valoarea proiectului său, echipa, sondajul, determinarea și implicarea candidatului.- Liberalii nu au câștigat niciodată Primăria Constanța în ultimii 25 de ani. Știți de ce? De ce ați reuși dvs. să schimbați acest lucru?- Primăria înseamnă un om, o echipă, un mesaj și, nu în ultimul rând, un proiect. De-a lungul timpului au existat campanii și oameni. Poate că unora le-au lipsit anumite lucruri, poate că unii au atras simpatii, alții nu, poate că nu au avut determinare, nu avem cum să știm. Consider însă că 2016 este anul în care PNL va da omul, echipa, mesajul și proiectul care să suscite atenția și interesul constănțenilor.- Vă avantajează sau vă dezavantajează ieșirea lui Radu Mazăre din acest peisaj electoral?- Eu candidez pentru Constanța, nu împotriva lui Mazăre. Eu le propun constănțenilor o perspectivă de dezvoltare, un mediu privat puternic în Constanța, bazat pe valoarea inteligenței și creativității care să conducă la creșterea bugetului orașului, să putem investi în educație, sănătate, mediu, cultură, sport. Mazăre este deja istorie…- Ați fi dispus să purtați discuții, negocieri cu ceilalți contracandidați de dreapta pentru susținerea unui singur candidat împotriva PSD?- Am intrat în competiție să câștig, nu să fac combinații. Sper să mă impun ca cel mai important candidat și mi-aș dori ca ceilalți să mi se alăture în această cursă și să mă susțină. Sunt convins că persoanele care mi s-ar alătura ar aduce un plus proiectului meu.- Cum vreți să întoarceți în favoarea dvs. voturile unui electorat activ preponderent de stânga: pensionari, asistați social, oamenii fără studii?- Eu mă adresez constănțenilor în general. Soluțiile propuse de mine vizează calitatea vieții pentru toți constănțenii, indiferent de categoriile din care provin. Nu mă gândesc la un electorat de dreapta sau de stânga. Ceea ce îmi propun este o politică activă în domeniul investițiilor și dezvoltării economice, atât cât e în sarcina unui primar, astfel încât bugetul să poată suporta un sprijin și în acest segment social. Nu sunt însă dispus să sacrific un buget pentru pro-iecte sociale în defavoarea unei dezvoltări durabile.- Problemele Constanței sunt arhicunoscute, indiferent că vorbim de gigacalorie, spații verzi, dez-voltare urbanistică a orașului, câini maidanezi. Se va schimba ceva în imaginea Constanței cu Boroianu primar sau veți vorbi de „greaua moștenire”?- O instituție bine condusă găsește rezolvări pentru aceste probleme. Nu voi invoca greaua moștenire. Vin la primărie să găsesc soluții la probleme, vin să construiesc și să ajut la îmbunătățirea imaginii orașului nostru, la dezvoltarea lui. Constănțenii au diverse așteptări, vor confort material, predictibilitate în afaceri, în carieră, condiții bune pentru educație, sănătate, siguranța cetățeanului, cultură și sport.