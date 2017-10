Eşti supărat pe Băsescu ? Preşedintele suspendat îţi răspunde pe Facebook

2

exista citeva reprosuri

1. de ce s-a aliat cu PSD la guvernare? 2. de ce n-a intervenit pentru accelerarea anchetelor penale si rezolvarii definitive ale dosarelor lui Nastase, Patriciu, Voicu et. co.? 3.Ce se intimpla la Parchet, de pune mereu NUP pe dosarul lui Mazare cu uniforma de general si zvastica purtate in public? 4. De ce dosarul lui Mazare (cu terenurile din Cta) e aminat atit in instante? Ce va face, odata revenit la Cotroceni, pentru dinamizarea activitatii justitiei? Ce va face pentru apararea amarastenilor cu proprietati uzurpate de rude? (Mai ales ca rudele sunt numai din PSD, PRM, PNL)... Vant bun la pupa!