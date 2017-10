"Este un mare succes și o dovadă de încredere pentru România"

Ştire online publicată Luni, 15 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Portofoliul Politicii Regionale reprezintă un mare succes, o dovadă de mare încredere pentru România și o recunoaștere a faptului că țara noastră se află pe picior de egalitate cu toate statele membre, a declarat Comisarul european desemnat pentru acest portofoliu, Corina Crețu, vicepreședinte al Parlamentului European."Acest succes nu ar fi fost posibil dacă alianța noastră nu ar fi avut acest rezultat incredibil pe care l-am obținut la alegerile europarlamentare, 50 la sută din numărul total de locuri al românilor. Și spuneam atunci că am vizitat zeci de localități și am văzut cred că sute de oameni, mii de oameni și pentru toate aceste comunități locale acum voi avea onoarea să lucrez — aceste comunități locale din Romania și din toate statele membre, pentru că odată ajuns membru al Comisiei Europene eu nu mai reprezint România, ci eu mă lupt pentru politica regională și aplicarea și promovarea ei în toate statele membre. Deci este un mare succes, este după părerea mea o dovadă de mare încredere, pentru că știm cu toți că România a întâmpinat multe dificultăți în ultimii ani în accesarea fondurilor europene. Și cred într-adevăr că este o recunoaștere a faptului că România se află la aceasta oră pe picior de egalitate cu toate statele membre, deci din acest punct de vedere nu pot decât să fiu onorată de marea responsabilitate pe care o am în față", a declarat Corina Crețu duminica seara, la Antena 3, scrie Agerpres.