"Este timpul schimbărilor! Primarii şi consilierii vor decide noul lider"

E TIMPUL SCHIMBARILOR

Dupa cum rezulta din declaratia dlui Dragomir , PNL Constanta ( ne referim la lideri ) nu se poate schimba pe timp de iarna . Sunt sensibili la ger si majoritatea inca hiberneaza cu burta plina de succesele obtinute la alageri .Dragomir nu vrea sa mai candideze , dar , ca un adevarat liberal , este gata sa se sacrifice si sa accepte sa fie reales presedinte pentru a putea continua opera pana la dezastrul final . Retinem si faptul ca pentru dl Dragomir , membrii de partid " de rand " sunt ignorati , PNL fiind prin excelenta un partid elitist nu de masă . Soarta viitoarei conduceri va fi hotarata doar de primarii si consilierii judetului ( normal , ei fiind cei care aduc voturi ) . Problema nr 1 ramane alegerea candidatilor la sefia organizatiei . Dragomir este in cautarea unor oameni noi si valorosi capabil sa conduca organizatia . Dar , inainte de alegeri , dl Dragomir se lauda ca PNL Constanta are oameni noi , exemplul cel mai stralucit fiind dl amiral Chitac care , dupa o campanie foarte vorbareata , ajuns senator , tace ca un delfin pe uscat . PNL Constanta are destui oameni capabili care nu s-au putut manifesta din plin datorita faptului ca trioletul Hasotti , Dragomir si Manea a avut grija sa-i tina la distanta pentru a nu le periclita pozitiile . Si achizitiile facute pe parcurs , de ex Tararache , demonstreaza ca PNL Constanta nu a dorit sa pregateasca o rezerva strategica de cadre valoroase .Un adevarat lider de partid , responsabil pana in ultima clipa de soartta oranizatiei nu are voie sa declare ca " este nevoie de o echipa indiferent care va fi aceea ". Nu Dle Dragomir , noua , celor carer suntem constienti ca trebuie sa existe un partid liberal puternic capabil sa lupte cel putin de la egal la egal cu PSD , are nevoie de oameni politici eminenti . Si acestia daca nu se nasc asa , se formeaza in timp si cu mari eforturi . sI mai este ceva la fel de important : schimbarile se fac permanent avand la baza selectia .