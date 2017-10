Este oficial! USL a ratat demiterea lui Traian Băsescu

6

Nedumerire

Inainte, pe prima pagina din Cuget Liber era un link extrem de util ptr. toata lumea care permitea accesul la anunturi. De citeva saptamini acest link nu mai exista. Am gasit pe Google “Cuget Liber Anunturi”; e vorba de o noua infatisare sau e vorba de un site care nu are nici o legatura cu Cuget Liber? Parerea mea e ca ar trebui reintrodus pe prima pagina link-ul ptr. anunturi deoarece sunt convins ca 95% din cititorii Cuget Liber cred ca nu se mai dau anunturi pe Cuget Liber. In cazul in care ma insel in vreo privinta, as dori sa mi se explice in citeva cuvinte.