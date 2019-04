Este oficial. Parlamentarii pot fi numiţi în Consiliile de Administraţie din subordinea Parlamentului

Este oficial. Parlamentarii pot fi numiți în Consiliile de Administrație din subordinea Parlamentului







Proiectul de lege completează, în acest sens, art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar.



Conform celor adoptate, nu se află în situație de incompatibilitate funcționarul public parlamentar care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să facă parte din consiliile de administrație ale regiilor autonome sau societăților aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub controlul Camerei Deputaților, Senatului sau Parlamentului, după caz, ori din cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare și aflate sub control parlamentar. De asemenea, nu este incompatibil funcționarul public care este reprezentantul secretarului general al Camerei Deputaților în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Monitorul Oficial".



Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

Camera Deputaților a adoptat marți un proiect de lege care prevede că nu sunt incompatibili funcționarii publici parlamentari desemnați, prin act administrativ, să facă parte din consiliile de administrație ale regiilor autonome sau societăților aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub controlul Camerei Deputaților, Senatului ori Parlamentului.