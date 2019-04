Primarul din Limanu, veste bună pentru locuitori

"Este o zi importantă pentru comuna noastră"

Comuna Limanu a primit, ieri, autorizația de construire pentru înființarea distribuției de gaze naturale. Ordinul de începere pentru lucrările aferente va fi dat imediat după sărbătorile de Paște și mini-vacanța de 1 Mai, iar durata de execuție pentru noua rețea este de doi ani.Potrivit proiectului asumat de Primăria Limanu, rețeaua va avea 45 de kilometri și va asigura gaze naturale pentru satele Limanu, 2 Mai și Vama Veche.„Înființarea rețelei de distribuție a gazelor a fost una din prioritățile echipei mele. A fost un proiect dificil de implementat, din cauza legislației deficitare. Au fost doi ani în care am făcut eforturi pentru deblocarea procedurilor specifice, dar am reușit să îmi țin promisiunea față de oamenii pe care îi reprezint. Mulțumesc autorităților județene pentru sprijinul acordat, în special președintelui Consiliului Județean Constanța, care ne-a susținut. De asemenea, mulțumesc senatorului Nicolae Moga, care s-a implicat personal în deblocarea acestui proiect. Totodată, un sprijin consistent am primit și din partea ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a susținut cauza noastră în fața autorităților centrale. Este o zi importantă pentru comuna noastră și cred că, odată finalizat acest proiect, și viața oamenilor din cele trei sate se îmbunătățește considerabil. A fost o muncă fantastică și mă bucur că eforturile depuse s-au concretizat în favoarea noastră. Voi monitoriza permanent stadiul lucrărilor, astfel încât termenele să fie respectate și execuția rețelei să se desfășoare conform proiectului“, a spus Daniel Gheorghe Georgescu, primarul comunei Limanu.El a mai adăugat că valoarea totală a lucrărilor este de 5.756.683 lei, din care comuna Limanu asigură o cofinanțare de 35%.