"Este o minciună generală că noi ţinem în viaţă acest guvern"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor:

"Este o minciună generală că noi ținem în viață acest guvern"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sâmbătă, că este o minciună generală faptul că Uniunea ar ține în viață actualul guvern, deoarece coaliția are majoritate cu sau fără această formațiune.„Noi am ales să ieșim din sală deoarece această moțiune nu vorbește despre viitor. Am decis așa la moțiune, fiindcă ei (n.r. - coaliția PSD-ALDE) oricum aveau majoritate. Este o minciună generală care se spune în mass-media, în cârciumi sau pe Facebook, că de fapt noi ținem în viață acest guvern. Nu puteam vota moțiunea de cenzură fiindcă nimeni nu a venit cu niciun fel de propunere, nici măcar nu știam cine va fi candidatul la premier, nu știam nici măcar programul de guvernare, iar un politician responsabil nu poate vota moțiunea de cenzură. Din acest motiv, am ales așa, fiindcă am văzut că acesta este un război pentru putere, nu vorbește despre lucrurile esențiale ale societății, despre viitorul țării și din acest motiv rămânem pe dinafara acestei politici, în afara acestui război”, a arătat Kelemen Hunor.Liderul UDMR a spus că moțiunea de cenzură nu vorbea despre problemele societății, despre politicile publice.„Dacă despre asta se va discuta în Parlament, atunci se poate conta pe noi”, a adăugat Kelemen.El susține că, în România, nimeni nu are o idee clară despre ce va fi cu țara peste 20 de ani și se vorbește doar despre lupta împotriva corupției.