„Este o chestiune de zile până ce Dănuţ Culeţu va reveni în PNL“

Gheorghe Dragomir:

„Este o chestiune de zile până ce Dănuț Culețu va reveni în PNL“

Negocierile pe scena politică pentru coagularea dreptei sunt din ce în ce mai intense, semn că timpul este prea scurt până la alegerile prezidențiale din luna noiembrie.Dacă PDL a semnat, ieri, un protocol cu Inițiativa România Liberală, cei de la PNL negociază intens cu cei de la Forța Civică. De departe, cea mai mare înțelegere are loc însă între PDL și PNL care lucrează deja la un proiect comun pentru țară.Una dintre cele mai discutate alianțe, dar la care nu s-a ajuns încă la o înțelegere, este între PNL și Forța Civică. Practic, dacă ar fi să facem referire atât la liderul național Mihai Răzvan Ungureanu cât și la cel local, deputatul Dănuț Culețu, ambii sunt plecați din PNL, iar revenirea lor nu ar fi o surpriză foarte mare pentru unii.Reamintim că, fostul prefect Dănuț Culețu a plecat din PNL în anul 2010, în urma unui scandal iscat cu ocazia alegerilor de la organizația municipală, atunci când a considerat că a fost „driblat” de Victor Manea pentru funcția de președinte. Totodată, Mihai Răzvan Ungureanu a părăsit PNL în urma unor discuții aprinse cu fostul lider, Crin Antonescu.Chiar și așa, foștii liberali sunt așteptați cu brațele deschise de foștii colegi, însă se pare că, decizia finală încă întârzie. Așadar, cu toate că există discuții de unificare a dreptei și se dorește efectuarea unor sondaje care să arate clar care ar fi cel mai bun candidat la prezidențiale propus de forțele de dreapta, la începutul acestei luni Mihai Răzvan Ungureanu și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al României, semn că nu ar ceda o asemenea funcție, cel puțin în primul scrutin.El a spus că a intrat oficial în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Președintele parti-dului Forța Civică a declarat că rămâne în picioare candidatura sa pentru alegerile din toamnă, chiar dacă în paralel sunt negocieri pentru unificarea dreptei și o candidatură unică.Acesta a subliniat că fuziunea dintre PNL și PDL nu are nicio șansă fără celelalte partide de dreapta.„Vremea orgoliilor a trecut și a devenit irelevant cine și în jurul cui se va uni dreapta. România are nevoie de o formațiune politică de dreapta puternică, nesubminată de interesele unuia sau altuia. Mai important decât persoana celui care va candida în toamnă este programul pe care dreapta îl va prezenta poporului român. Suntem datori să punem deoparte tot ce ne desparte. Cine nu va face acest lucru va fi vinovat pentru eșecul de la prezidențiale și pentru capitularea dreptei în următorii zece ani. Candidatura mea este perfect valabilă, rămâne în picioare și foarte fermă. Dacă prețul unității dreptei este retragerea unui om din cursa de prezidențiale, îl plătesc cu mare drag”, a declarat Mihai Răzvan Ungureanu.La rândul său, Dănuț Culețu a confirmat că au existat discuții însă a precizat că, deocamdată, nu a dat vreun răspuns clar deși intenția sa se îndreaptă spre coagularea dreptei pentru a nu lăsa PSD să ajungă la putere.În schimb, președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, pare destul de relaxat că foștii liberali vor reveni la „matcă”.„Au tot existat discuții cu cei de la Forța Civică și la nivel central și la nivel local, în special cu domnul Dănuț Culețu, fostul nostru coleg. Nu este vorba de o plecare din Forța Civică, practic, este vorba de o revenire în PNL. Va reveni în partid cu membri din Forța Civică, lucru care nu poate decât să ne bucure. Este o chestiune de zile până ce Dănuț Culețu și membrii din Forța Civică vor veni la PNL, cred că nu mai este timp pentru o fuziune sau altceva”, a declarat președintele PNL Constanța, depu-tatul Gheorghe Dragomir.