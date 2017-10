„Este nevoie de o reformă reală în administraţia publică“

Primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie:

„Este nevoie de o reformă reală în administrația publică“

Primarul independent al comunei Peștera, Valentin Vrabie, a adresat, ieri, o scrisoare deschisă tuturor cetățenilor, tema reprezentând depolitizarea instituțiilor publice și imaginea de ansamblu a politicii actuale.Valentin Vrabie consideră că politica românească practicată de guvernanți este complet deconectată de la realitatea zilnică a cetățenilor, iar oamenii trebuie să cunoască mecanismul prin care de cele mai multe ori se profită de votul lor fără a se face nimic în schimb, cu excepția promisiunilor.„Ne-am obișnuit, timp îndelungat, să fim doar niște vehicule politice pentru aceste caracatițe numite partide și să asistăm cu mâinile în sân la niște scenarii aberante, legiferate peste noapte prin tot felul de ordonanțe care au drept miză doar voturile cetățenilor creduli și ușor de manipulat. Din păcate, această clasă politică, la construcția căreia și noi am contribuit, nu este decât un mare cartel mafiot care așează piesele de puzzle, adică pe noi cetățenii, așa cum interesul le-o cere. Statul a devenit pentru toți acești politicieni o mină de aur în care omul de rând este doar sclavul minei. Se tot vorbește de câțiva ani despre reforma clasei politice, modernizarea statului român și îmbunătățirea nivelului de trai, însă până acum nimic concret nu s-a realizat”, spune primarul Valentin Vrabie în scrisoarea adresată tuturor cetățenilor.În epistolă, el face referire și la recenta ordonanță de urgență privind migrația aleșilor locali, prin care se dă posibilitatea acestora - primari, consilieri locali sau județeni, președinți de consilii județene - ca, în timp de 45 de zile, să își aleagă partidul din care vor să facă parte, fără a pierde mandatele pentru care au fost aleși.„Deci regulile sunt făcute din nou pentru a fi schimbate și aplicate discreționar. Prin măcel legislativ, în România anului 2014, legile se suspendă prin ordonanțe de urgență și se aplică timp de 45 de zile doar acelea care îi convin primului-ministru. Sub iluzia unei aparente libertăți există, de fapt, o continuare a vechii dictaturi, sub o altă formă, mult mai subtilă, mult mai perfecționată, concepută în așa fel încât sistemul politic actual să țină captivă marea masă de oameni, să dețină controlul asupra tuturor. O societate apatică, confuză și plictisită este cel mai ușor de manipulat, de dresat, de dezbinat. Și așa ne trezim mânați la vot, năuci și psihopați, votând aceleași figuri și aceeași rotire a cadrelor, perpetuând, același sistem politic haotic, care știe să-și țină în lesă proprii săi cetățeni. O altă înregimentare în actualul sistem politic nu schimbă cu absolut nimic lucrurile, dar conduce în continuare la o dezvoltare obscură a societății și la o degradare cultural-națională”, a mai scris Valentin Vrabie.În acest context, el consideră că depolitizarea instituțiilor publice reprezintă cel mai important element al reformei din perspectiva consolidării democrației.Primarul din Peștera consideră că este nevoie de o reformă reală în administrația publică, prin separarea ei de palierul politic, pentru a evita ingerințele politice în actul administrativ local și județean.„Avem nevoie de adevărați profesioniști și nu de politruci care ajung în funcții cheie doar pentru că au același numitor comun: sunt loiali membri de partid și vajnici contribuitori la campaniile electorale. De aceea, ieșirea din cămașa de forță a politicului nu mai este o opțiune, ci o cerință, este o obligație, o deviză a noastră, a tuturor. Trebuie să ne stabilim acest obiectiv, altfel vom merge mereu la vot, în turmă, cu mintea aplatizată, distrugându-ne cu bună știință viitorul copiilor și nepoților noștri care vor fi și mai umiliți și mai subjugați. Să ne gândim foarte bine, măcar în al doisprezecelea ceas, ce viitor le alegem lor, ce viitor are această națiune”, a mai spus primarul Valentin Vrabie.