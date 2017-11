"Este nevoie de modificări şi de reforme în Justiţie, dar nu cu Dragnea la Camera Deputaţilor"

Victor Ponta:

"Este nevoie de modificări și de reforme în Justiție, dar nu cu Dragnea la Camera Deputaților"

Ştire online publicată Joi, 16 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul premier Victor Ponta a declarat, ieri, într-o conferință de presă a Partidului Pro România, referindu-se la raportul MCV, că este nevoie de modificări și de reforme în Justiție, dar nu cu Liviu Dragnea în fruntea Camerei Deputaților.Deputatul a precizat că modificările și reformele în Justiție trebuie să garanteze independența totală a judecătorilor, dar și să oprească abuzurile.„Este nevoie de modificări și de reforme pe zona Justiției, pe două direcții: în primul rând, să se garanteze independența totală a judecătorilor, și în al doilea rând, să se oprească abuzuri și dosare politice de genul celor făcute de procurorul Portocală și alții”, a spus Ponta.El a susținut că, atât timp cât la conducerea Camerei Deputaților se va afla Liviu Dragnea, nu se va putea purta în legislativul țării un dialog pe tema justiției, impresia generală fiind aceea că liderul PSD vrea să modifice legile justiției pentru a scăpa de condamnările în dosarele pe care le are.„Dar am mai spus ceva: cât timp în fruntea Camerei Deputaților va fi Liviu Dragnea nu se poate purta o discuție rațională, normală pe legile justiției, dintr-un motiv foarte simplu: toată lumea va spune că Dragnea vrea să modifice legile justiției ca să scape el de închisoare. Nu se poate purta o dezbatere reală. De aceea, am spus de la început că PSD, unul dintre vicepreședinții actuali, cine vor ei, cel mai bun om pe care-l au, dar care nu are probleme cu justiția, să conducă Camera Deputaților ca să putem să dezbatem acele legi. Așa, cu Dragnea acolo, n-o să putem să le dezbatem și o să avem, nu doar din partea Comisiei Europene, o să avem din partea tuturor, această critică, până la urmă naturală: Cine? Dragnea cu trei dosare vrea să schimbe legile justiției, vrea să le schimbe pentru el...Pentru un om, sacrifică și Camera Deputaților și PSD și guvernarea și lucruri importante, schimbări importante care trebuie făcute în Justiție. Cred că este prețul mult prea mare și este păcat să îl plătim cu toții”, a afirmat Ponta, citat de Agerpres.