„Este necesară armonizarea legislaţiei în ceea ce priveşte incompatibilităţile primarilor“

Felicitari Matei

Dupa ce am terminat de citit articolul mi-a dat o lacrima.Nici acum nu ma pot abtine,imi vine sa plang.Scriu si plang.Aveti dreptate,ati pus punctul pe "i".Cetatenii orasului sunt rai.Va tot aleg la nesfarsit.Pai nu-si dau seama ce greu este ? Domn' Matei,unde ati vazut dumneavoasra in Europa un primar etern,sau un primar aflat in functie de 16 ani de zile,sau primar la plaja in orele de program,sau primar cu turban in cap,sau primar cu 7 fetite in sectia de vot ? Domn Matei,ude ati vazut dumneavoastra in Europa un primar care face afaceri cu primaria sau care dirijeaza fonduri de la buget catre firmele prietenilor lui.Dati un singur exemplu.Este nevoie de armonizarea legislatiei care vine in dezacord cu bunul simt european ? Este nevoie .Bravo Matei ! Nu te lasa Matei.