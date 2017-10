„Este exclus ca puterea să meargă cu doi candidaţi la Senat“

„Este exclus ca puterea să meargă cu doi candidați la Senat“

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Este exclus ca actuala putere să aibă doi candidați la funcția de președinte al Senatului, dacă își dorește să obțină această demnitate publică, iar eu îl susțin pe Vasile Blaga pentru acest post, a declarat vineri, secretarul general al PDL, Ioan Oltean.Acesta spune că, în acest moment, PDL nu are un candidat oficial pentru șefia Senatului, deoarece acest lucru se va discuta abia în ședința Biroului Permanent de luni. „N-aduce anul ce aduce ceasul. Noi am încercat de doi ani să-l schimbăm din funcție pe Mircea Geoană, PSD a reușit să o facă mult mai repede. Ce înseamnă să fii operativ atunci când vrei să îți distrugi partidul! PDL, în momentul acesta, nu are o pro-punere oficială pentru că nu a luat încă în discuție această situație în mod oficial. Abia am reușit să îl revocăm din funcție pe Mircea Geoană. În ședința de luni a Biroului Permanent, partidul va lua o decizie în privința susținerii unui candidat”, a spus Oltean. Liderul PDL a reiterat faptul că pentru postul de președinte al Senatului îl va susține pe Vasile Blaga.