Ersun Anefi şi Levent Accoium, învestiţi ca subprefecţi ai judeţului Constanţa

Ersun Anefi și Levent Accoium, învestiți ca subprefecți ai județului Constanța

Prefectul județului Constanța, Radu Volcinschi, i-a învestit, ieri, în funcțiile de subprefecți pe Ersun Anefi de la Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România (UDTTMR) și Levent Accoium de la Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR).Evenimentul a avut loc în sala „Remus Opreanu” din cadrul Prefecturii Constanța unde cei doi subprefecți au depus jurământul de credință în prezența șefilor de la deconcentrate și a reprezentanților minorităților care i-au propus pe cei doi pentru aceste funcții.„Este pentru prima dată în istorie când județul Constanța are doi subprefecți desemnați de minoritățile naționale iar eu mă bucur că acest lucru s-a întâmplat în momentul în care sunt eu prefect. Îmi doresc foarte mult și sper să formăm o echipă puternică care să acționeze conform programului Guvernului prin care să aducem un plus județului Constanța”, a de-clarat prefectul județului Constanța, Radu Volcinschi.Ersun Anefi are 33 de ani și face parte din Corpul de rezervă al Funcționarilor Publici. El este masterand în Securitate națională la Academia Națională „Mihai Viteazul” și funcționar public din 2006.În timpul mandatului prefectului Dănuț Culețu, Anefi Ersun a lucrat în cadrul Instituției Prefectului Județului Constanța, la serviciul de monitorizare deconcentrate. El a fost numit ca subprefect la pro-punerea UDTTMR.„Sunt foarte mândru de noua mea funcție pe care o dețin acum, funcție pe care am obținut-o la propunerea UDTTMR. Le mulțumesc că au avut încredere în mine. Noua funcție reprezintă o mare responsabilitate pentru mine și sper să mă achit cât mai bine de sarcinile de serviciu pe care le voi primi de la domnul prefect. Totodată, nu ascund faptul că îmi face o deosebită plăcere să mă întorc și să lucrez în această instituție. Sunt convins că, alături de prefectul Radu Volcinschi și subprefectul Levent Accoium vom forma o echipă puternică prin care să ducem la îndeplinire programul Guvernului României”, a declarat subprefectul Ersun Anefi.Accoium Levent a deținut funcția de inspector în cadrul Primăriei Constanța, Serviciul - Management Documente. El a absolvit Facultatea de Științe Economice, Finanțe și Contabilitate la Universitatea din Oradea în anul 2000 și deține un master în Administrație și Guvernare la Facultatea de Drept a Universității „Ovidius” din Constanța. În anul 2012, la Conferința Națională a UDTR, Accoium Levent și-a depus candidatura la funcția de deputat dar a pierdut în fața parlamentarului Iusein Ibram.„Este pentru prima dată în istoria de mai bine de 20 de ani a Uniunii Democrate Turce din România când un cetățean român de etnie turcă ocupă funcția de subprefect al județului Constanța. Acest lucru ne bucură și demonstrează faptul că în România nicio minoritate etnică nu este discriminată ci beneficiază de aceleași drepturi și libertăți ca orice cetățean al țării. Această numire confirmă încă o dată faptul că Dobrogea este un model de conviețuire interetnică. Numirea mea în funcția de subprefect mă onorează și, în același timp, mă motivează să îndeplinesc cu succes atribuțiile ce îmi vor reveni în cadrul Instituției Prefectului Constanța. Obiectivul meu principal va fi să acționez conform programului de guvernare, să fiu un garant al respectării legii, iar principiile care îmi vor guverna acti-vitatea vor fi legalitatea, imparțialitatea, transparența și obiectivitatea”, a declarat Levent Accoium.