Emil Boc: „Tăriceanu aplică principii staliniste“

parlamentul baronilor

Problema este Parlamentul nu doar Senatul lui Tariceanu sau Camera Deputatilor alui Zgonea . Parlamentul , in cei 25 de ani de existenta a demonstrat ca a fost si este aservit guvernelor , o adevarata nenorocire pentru tara . Parlamentul este intesat de politicianisti care prin lipsa de caracter , de cultura si constiinta au devenit o pacoste pentru alegatori si care l-au luat in proprietate asa cum au luat si averea statului . Parlamentarii sunt exemple de imoralitate pentru cetateni . Poporul , in naivitatea si credulitatea sa este obligat sa creasca parlamentarii , din ce in ce mai numerosi , ca pe viermii de matase , dar care au dat si dau din gura lor doar bale groase si inveninate , legi asupritoare , in loc de fir de matase . In proportie cu alte state , cu Franta de ex. Romania n-ar trebui sa aiba mai mult de 2oo de parlamentari , si s-a ajuns la peste 800 . Parlamentul a demonstrat ca nu reprezinta interesele natiunii ci ambitiile si interesle personale ale " alesilor neamului " . Mircea Djuvara spunea in 1923 : " Numarul deputatilor nu trebuie sa fie prea mare . La noi s-a abuzat in aceasta privinta si este un fapt demonstrat ca , cu cat o adunare politica este mai numeroasa , cu atat face treaba mai putina . De aceea trebuie sa se reduca nr. deputatilor si senatorilor ". Cetatenul nu este reprezentat in Parlament . Guvernarea parlamentara fiind o guvernare de partid , chestiunile mari si importante sunt discutate in prealabil de catre liderii de partid , care hotaras asupra lor . Ajunse in Parlament , discutiile sunt formale , si de multe ori se transforma in spectacile de circ . Parlamentarii nu sunt reprezentantii cetatenilor ci reprezentatntii partidelor . Se pot face numeroase comentarii asupra celor petrecute in Senat cu ocazia asa zisei aniversari . O singura intrebare : daca tot ce a facut Tariceanu a produs indignarea cel putin a opozitiei , de ce senatorii respectivi au participat la acest spectacol grotesc si antidemocratic ? Avem o noua dovada a complicitatii politicianiste indiferent de culoarea de partid .