Emil Boc: Portul Constanţa poate deveni extrem de eficient în colaborarea comercială româno - chineză

Emil Boc: Portul Constanța poate deveni extrem de eficient în colaborarea comercială româno - chineză

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Emil Boc a declarat luni la Beijing ca Executivul roman asteapta participarea companiilor chineze la dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructura in parteneriate public-privat. El a vorbit despre proiecte precum reactoarele 3 si 4 de la Centrala Nucleara din Cernavoda, canalul Dunare - Bucuresti, centura Bucurestiului si canalul Siret - Baragan. Premierul a mai vorbit si despre importanta majora pe care portul Constanta ar putea-o avea in dezvoltarea relatiilor comerciale cu China."Se vorbeste tot mai mult de noul drum modern al matasii. Eu cred ca atit Romania, cit si China sint interesate sa eficientizeze aceste rute. De aceea, portul Constanta poate deveni extrem de eficient in derularea acestor relatii pe care tarile noastre le au", a spus Boc la Forumul de afaceri romano - chinez desfasurat luni la Beijing, cu ocazia vizitei pe care Boc si alti patru ministri o desfasoara in China."Tarile noastre au o excelenta relatie traditionala din punct de vedere politic si acum trebuie sa dovedim un pragmatism pe care sint convins ca cele doua parti il au", a mai spus Boc. El a amintit ca Beijingul ocupa doar locul 16 in clasamentul tarilor care investesc in Romania. "Primul tarus al relansarii pragmatismului relatiei Romania - China se bate azi la Beijing", a adaugat premierul, citat de Hotnews."E cel mai bun moment pentru a investi in Romania", a mai spus Boc. "Vreau sa va asigur ca aveti un cadru in care sinteti bineveniti, investitiile sint sigure si bine protejate, Romania a reusit sa nu fie parte directa a crizei datoriilor suverane. O investitie chineza in Romania azi e sigura si binevenita".Boc a dat ca exemplu de protejare a mediului de afaceri decizia guvernului din 2010 de a mentine cota unica de impozitare la 16% si taiere in schimb a salariilor bugetarilor, in ciuda recomandarii FMI si Comisiei Europene de a creste valoarea cotei si a TVA. "FMI si CE au vrut majorarea cu la 20% si a TVA la 21% ca masuri pentru diminuarea deficitului bugetar. Am luat alta decizie - am mers la Parlament si ne-am asumat raspunderea cerind reducerea temporara a salariilor si pensiilor. Curtea Constitutionala nu a fost de acord cu diminuarea pensiilor si sub acea situatie dificila am apelat la scenariul de rezerva - majorarea TVA, care nu reprezinta o bucurie pentru guvern, ci o masura necesara", a spus Boc.