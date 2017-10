EMIL BOBU, fostul înalt demnitar comunist, a încetat din viaţă

2

De tine europeanule cand scapam ?...

Nu sunt un fan al ziarului Cuget liber, dar...sigur nu este un ziar comunist ! Epoca " Ceausescu " a fost si va ramane pe vecie cea mai populara epoca de dupa 1945, a fost pentru poporul muncitor, simplu nu pentru " top 300 ", scuze daca unii isi merita pe bune pozitia in " top 300 ", dar asa sunt eu, invidios pe cei bogati. Dupa 25 de ani de la razmerita criminala din Romania, din dec.1989, cand Gorbaciov a decis soarta Romaniei si a poporului roman, romanii locuiesc tot in blocurile costruite de comunisti, fabricile au fost taiate si date la fier vechi, Basescu a vandut peste 300 de vapoare reprezentand flora comerciala a Romaniei, probabil in primele 15 locuri din lume, tineretul n-are nicio sansa a unui loc de munca in tara lor, exceptie fii si fiicele bastanilor aflati la putere, gen Elena Basescu, Ioana Basescu & Co., pensionarii mor pe capete, populatia tarii a ajuns la 25 milioane de locuitori de la 29 de milioane in 1989, ne amestecam politic si militar in treburile interne ale altor state cu sacrificii mari, cu morti si raniti care s-au dus acolo sa " scape de saracie ", atentie la principiul lui Ceausescu : " neamestecul in treburile interne ale altor state ", vezi si decizia Romaniei cand URSS a invadat Cehoslovacia, o mare adunare populara de insubordonare fata de sovietici si atacul marsav la suveranitatea si independenta unui stat comunist din blocul Tratatului de la Varsovia. Tu, europeanule visezi la vile cu piscine, la masini luxoase, la sute sau mii de hectare in proprietate, la milionae de euro in conturile bancare, dar....la poporul simplu te gandesti tu oare europeanule ?...Si comunistii au avut vina lor dar nu asa ca cei care le-au urmat la putere dupa 1989. Tara e plina de datorii, nimeni nu mai stie care-i datoria externa a Romaniei, ultimile date statistice de acum cativa ani era de peste 80 miliarde de euro, dar acum ?...care o fi oare ?..mai existam ca stat independent si unitar ?...ungurii vor autonomie teritoriala, vor tinut secuiesc in tara noastra, Romania, unde Mihai, Mircea, Stefan, Vlad au luptat pentru pastrarea integritatii teritoriale a Romaniei. Vom traii si vom vedea europeanule daca e mai bine acum pentru poporul roman sau a fost mai bine inainte....Cand Presedintele Romaniei a fost ucis de niste militari haimanale care si-au incalcat juramantul lor militar, Nicolae Ceausescu a spus : " Istoria ma va razbuna !!! ", a murit ca un erou pentru tara lui, urmat fiind de hienele Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Basescu si probabil Victor Ponta, care au adus tara pe ultimul loc in Europa, o tara bogata si frumoasa, un popor muncitor si destept dar coordonat politic de niste lichele. Mai exista eroism, patriotism, unitate nationala, cand tara e impartita in doua tabere fara nicio justificare, unii albi si unii negri, care se bat pe putere si calca in picioare poporul roman si realizarile acestui minunat popor muncitor si sarguincios ?....